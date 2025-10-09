美國外交人員隱瞞與中國女子戀情被開除

快訊

聯合報／ 記者賴錦宏/即時報導
美國駐北京大使館。（美國國務院官網）

美國官方通報，一名美國外交人員因為隱瞞與一名中國大陸女子的戀情而被開除。該女子和中國共產黨有直接聯繫。美國政府今年稍早已宣布，限制駐中國人員與當地民眾發展戀愛關係，這是罕見且令人聯想到冷戰時期的措施。

據法新社報導，美國國務院發言人皮戈特星期三（10月8日）說，美國國務院正式解聘一名外交事務人員，後者承認隱瞞與一名中國公民的戀情。這名中國公民與中國共產黨有聯繫。

美國國務院未公開上述外交事務男員工的名字，並指該男子稱與他交往的中國女子「可能是一名間諜」，但未說明是否有任何她從事間諜活動的證據。

美國國務院稱，被解聘的男員工說，他女伴的父親「與中國共產黨有直接聯繫」。

美國國務院說，美國總統川普重返執政後簽署行政令，要求所有員工「忠實地執行總統的政策」。上述解聘是川普簽署行政令後的首例。

皮格特說：「我們對被發現破壞我們國家安全的任何員工持零容忍政策。」美國今年較早時曾宣佈，禁止駐中國大陸員工與當地人談戀愛。

今年4月，美國據報已下令禁止駐華人員與中國公民發生戀愛關係。美聯社引述知情人士報導，上述禁令由美國前駐華大使伯恩斯在今年1月離任前實施，適用於美國駐中國所有外交機構，包括駐北京大使館及駐廣州、上海、瀋陽和武漢的總領事館，同時也涵蓋美國駐香港的總領事館。

美國 國務院 外交

