快訊

85度C拋震撼彈！美食-KY啟動中國關店減損 不排除退出特定區域市場

消失演藝圈多年！ 江蕙舊愛洪榮宏認「2人已失聯」 揭江淑娜近況

聽新聞
0:00 / 0:00

凍結逾5年後終能「龍象共舞」 陸外交部：中印直航月底前恢復

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
大陸外交部9日表示，大陸和印度將於今年10月底前恢復直航航班，並指這是雙方認真落實大陸國家主席習近平（右）和印度總理莫迪8月31日天津會晤重要共識的最新體現。（美聯社）
大陸外交部9日表示，大陸和印度將於今年10月底前恢復直航航班，並指這是雙方認真落實大陸國家主席習近平（右）和印度總理莫迪8月31日天津會晤重要共識的最新體現。（美聯社）

大陸外交部9日表示，大陸和印度將於今年10月底前恢復直航航班，兩國將結束長達5年多的停航狀態，體現中印關係正逐漸回溫。

印度外交部已於2日宣布，印中將於本月重啟指定城市之間的直航。大陸外交部發言人郭嘉昆9日在例行記者會上證實消息，表示這是雙方認真落實大陸國家主席習近平和印度總理莫迪8月31日天津會晤重要共識的最新體現，也是便利中印兩國28億多人民友好交往的「積極」舉措。

郭嘉昆稱，中方願同印方一道努力，堅持從戰略高度和長遠角度看待和處理中印關係，做睦鄰友好的朋友、相互成就的夥伴，實現「龍象共舞」，更多更好惠及兩國人民，為維護亞洲乃至世界和平與繁榮作出應有貢獻。

路透報導，印度最大的航空公司靛藍航空表示，將於10月26日開通加爾各答和廣州之間的每日直飛航班。該公司還計畫開通一條連接印度首都新德里和中國城市的航線。

此前，印度的印度航空、靛藍航空，以及大陸的中國國航、南方航空和東方航空均運營印中直航航班。目前尚不清楚大陸航空公司的航班恢復計畫。

在新冠疫情期間，印度飛往大陸的直航全部停航。2020年4月，印中軍隊在邊境爆發衝突使兩國關係降至冰點，因此疫情後仍維持停航狀態。不過，印度總理莫迪上個月時隔7年首次訪陸，出席上海合作組織會議，並與習近平舉行會晤。當時兩人一致認為，中印是發展夥伴而非對手。

印度外交部提到，2位領導人指出，有必要透過直航和簽證便利化等方式加強交流，擴大雙邊貿易和投資關係並減少貿易逆差。

印度

延伸閱讀

仿製藥100%關稅、H-1B要3百萬 川普打印度招招致命！謝金河：印左右逢源時代過去了

美印關係陷冰點 印度股市能否振衰起敝？

印度加入白俄軍演 莫迪也接川普電話

才說印度倒向中國 一天內大反轉 川普：與莫迪維持友誼

相關新聞

王志安批解禁來台雙標 陸委會回「貓狗不同」：可提助台證據

旅居日本的大陸前央媒記者王志安日前披露自己向我方政府申請解禁來台，但遭駁回，與海外華人「公子沈」等三人待遇明顯不同，就此...

時隔16年再有大陸總理訪問北韓 李強9日中午抵達平壤

大陸國務院總理李強已於9日中午乘包機抵達平壤，正式展開對北韓的3天訪問，此行預料將出席勞動黨建黨80周年閱兵式。這是時隔...

青海老虎溝山難死者來自台灣 海基會證實：家屬下午將搭機赴陸

青海老虎溝近日發生徒步者的山難，共200多人被轉移安置，但傳出唯一一位死者是台灣人，對此海基會予以證實，表示家屬預計於今...

美出口管制再升級！新增19家中港企業實體清單 美企子公司也在列

美國再次擴大出口管制範圍，美國官方當地時間8日發布一項最終規則，宣布對將中國大陸、土耳其和阿拉伯聯合大公國的26個實體及...

凍結逾5年後終能「龍象共舞」 陸外交部：中印直航月底前恢復

大陸外交部9日表示，大陸和印度將於今年10月底前恢復直航航班，兩國將結束長達5年多的停航狀態，體現中印關係正逐漸回溫。

中馬和平友誼軍演10月中旬登場 邀東盟國家觀摩

中國國防部昨天宣布，將於10月中下旬與馬來西亞軍隊在馬來西亞及其附近海域舉行「和平友誼-2025」聯合實兵演練，此次聯演...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。