凍結逾5年後終能「龍象共舞」 陸外交部：中印直航月底前恢復

大陸外交部9日表示，大陸和印度將於今年10月底前恢復直航航班，兩國將結束長達5年多的停航狀態，體現中印關係正逐漸回溫。

印度外交部已於2日宣布，印中將於本月重啟指定城市之間的直航。大陸外交部發言人郭嘉昆9日在例行記者會上證實消息，表示這是雙方認真落實大陸國家主席習近平和印度總理莫迪8月31日天津會晤重要共識的最新體現，也是便利中印兩國28億多人民友好交往的「積極」舉措。

郭嘉昆稱，中方願同印方一道努力，堅持從戰略高度和長遠角度看待和處理中印關係，做睦鄰友好的朋友、相互成就的夥伴，實現「龍象共舞」，更多更好惠及兩國人民，為維護亞洲乃至世界和平與繁榮作出應有貢獻。

路透報導，印度最大的航空公司靛藍航空表示，將於10月26日開通加爾各答和廣州之間的每日直飛航班。該公司還計畫開通一條連接印度首都新德里和中國城市的航線。

此前，印度的印度航空、靛藍航空，以及大陸的中國國航、南方航空和東方航空均運營印中直航航班。目前尚不清楚大陸航空公司的航班恢復計畫。

在新冠疫情期間，印度飛往大陸的直航全部停航。2020年4月，印中軍隊在邊境爆發衝突使兩國關係降至冰點，因此疫情後仍維持停航狀態。不過，印度總理莫迪上個月時隔7年首次訪陸，出席上海合作組織會議，並與習近平舉行會晤。當時兩人一致認為，中印是發展夥伴而非對手。

印度外交部提到，2位領導人指出，有必要透過直航和簽證便利化等方式加強交流，擴大雙邊貿易和投資關係並減少貿易逆差。