時隔16年再有大陸總理訪問北韓 李強9日中午抵達平壤

大陸國務院總理李強已於9日中午乘包機抵達平壤，正式展開對北韓的3天訪問，此行預料將出席勞動黨建黨80周年閱兵式。這是時隔16年再有大陸總理級別領導人訪問北韓。李強表示，中方願同北韓加強戰略溝通，保持密切交往，推進中朝友好合作，為促進地區乃至世界的和平穩定與發展繁榮作出更大貢獻。

李強9至11日率中國大陸黨政代表團，出席朝鮮勞動黨建黨80周年慶祝活動，並對北韓進行正式友好訪問。新華社報導，李強9日上午率團乘包機離開北京，並於中午抵達平壤順安國際機場。

朝鮮勞動黨中央政治局常委、內閣總理朴泰成率黨政高級官員到機場迎接，並為李強舉行歡迎儀式。李強在朴泰成陪同下檢閱了儀仗隊。大陸駐北韓大使王亞軍也到機場迎接。

李強表示，中國與北韓是山水相連的社會主義鄰邦，有著深厚的傳統友誼。近年來，在中共總書記習近平和北韓領導人金正恩戰略引領和親自推動下，中朝關係煥發出新的蓬勃生機。

他也提到，今年9月，金正恩前往大陸出席九三閱兵，且與習近平會晤，達成一系列重要共識，為中朝關係發展把舵定向。

大陸外交部發言人日前就李強此行背景和中方期待表示，中朝是傳統友好鄰邦。維護好、鞏固好、發展好中朝關係始終是中共當局堅定不移的戰略方針。中方願以此訪為契機，在兩黨兩國最高領導人重要共識基礎上，加強戰略溝通，密切交往合作，推動中朝傳統友好合作關係不斷向前發展。