王毅訪義大利 盼推動合作機制升級「2.0版本」、喊話恪守一中原則

大陸外交部長王毅8日在羅馬與義大利（陸稱意大利）副總理兼外交部長塔加尼（Antonio Tajani）舉行外長會談，並共同出席「中意政府委員會」第12次聯席會議。王毅表示，願推動合作機制向「2.0版本」升級，並提出強化戰略屬性、加強平台建設、促進地方合作等3項主張。

在我外長林佳龍9月才剛訪問過義大利羅馬的背景下，王毅喊話義方恪守「一個中國原則」。塔加尼則表示，義中關係極為重要，義方堅定奉行一個中國政策，期待兩國進一步加強經貿、投資等各領域合作。

據大陸外交部網站，「中意政府委員會」第12次聯席會議8日登場。王毅與塔加尼出席並聽取雙方成員單位代表彙報並作總結發言。

王毅表示，「中意委」作為大陸與歐洲國家建立的首個政府間合作機制，至今已走過21個年頭，為雙邊關係發展發揮重要作用，中方願同義方一道秉持「中意委」成立初心，推動合作機制向更加系統化、更有針對性、更富成效的「2.0版本」升級，更好配合中義關係發展戰略。

王毅提出3點主張，一是強化戰略屬性，加緊推動3年行動計劃（關於加強全面戰略夥伴關係的行動計畫2024年-2027年）落地；二是加強平台建設，加強議程議題設計，積極推動交流互訪，協助兩國企業、機構對接，深挖潛力，為雙方合作賦予新動能；三是促進地方合作，發揮地方在兩國貿易合作和文化交流中的主力軍作用，持續激活地方企業對接和人員往來活力。

王毅並指，中義是支持自由貿易的兩大經濟體、維護多邊主義的兩大力量、倡導交流互鑒的兩大文明古國。在國際形勢變亂交織背景下，雙方應展現責任擔當。

據中方發布，塔加尼表示，此次「中意委」達成的紀要體現雙方積極意願，並指大陸是義大利優先合作夥伴，義方高度重視大陸市場蘊含的巨大機遇，期待雙方進一步加強經貿、投資、科技、文化和體育等各領域交流合作，義方願同中方攜手支持自由貿易，維護全球供應鏈暢通，為通過對話和平解決國際爭端做出共同努力。

王毅與塔加尼8日也舉行了外長會談。王毅說，希望並相信義方繼續恪守「一個中國原則」，為中義關係成熟穩定發展夯實政治基礎。塔加尼則說，義中關係極為重要，經貿合作是兩國關係發展的重要動力，歡迎更多大陸企業加大對義投資，願為此營造良好環境，並開通更多直航。塔加尼也強調，義方堅定奉行「一個中國政策」，對此決不會有任何動搖。

「中意政府委員會」第11次聯席會議於2023年9月舉行，當年底，義國政府表示不會續簽與北京在2019年簽訂的「一帶一路」相關備忘錄，形同退出，一度衝擊雙方關係。