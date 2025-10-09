青海老虎溝山難死者來自台灣 海基會證實：家屬下午將搭機赴陸

青海老虎溝近日發生徒步者的山難，共200多人被轉移安置，但傳出唯一一位死者是台灣人，對此海基會予以證實，表示家屬預計於今日下午搭機赴陸，與公司員工會合後前往青海，海基會將持續與家屬保持聯繫，並請西寧台協就近提供必要協助。

海基會回覆本報詢問指出，10月7日該接獲某公司來電，指該公司一名派駐中國大陸員工於連假期間出遊登山，途中出現不適狀況，又碰上大雪，最後因高原反應加上失溫不幸罹難，因此致電海基會詢問後續處理方式。

海基會表示，在接獲陳情以後，即向該公司詳細說明辦理文書驗證、骨灰通關善後事宜等相關程序，同時洽請西寧台商協會協助向當地台辦確認情況。

海基會透露，家屬預計於今日下午搭機赴陸，與公司員工會合後前往青海，海基會將持續與家屬保持聯繫，並請西寧台協就近提供必要協助。

稍早於8日晚間，大陸媒體紅星新聞披露，大陸「十一」連假期間，青海省祁連山周遭老虎溝地區發生數百名徒步（戶外健行、登山）者因氣候惡劣受困的意外。據當地官方通報， 251名被困人員已全部安全轉移，但有1名因失溫及高原反應不幸遇難，報導引述青海門源縣公安局稱，這名唯一的遇難者來自台灣。