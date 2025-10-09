台北故宮稱與北京故宮南遷展無關 沈春池基金會：基於慎重曾多次交流

今年雙十節是故宮建院百年，兩岸故宮都有百年大展，而北京故宮其中1個展覽文物南遷展，與台灣的沈春池基金會合辦，但台北故宮強調這不是兩岸故宮合辦，對此，沈春池基金會解釋，曾多次前往台北故宮博物院進行交流，之後理解礙於兩岸故宮的「稱謂」問題、現今兩岸關係，該基金會決定接下此重任。

沈春池基金會發表新聞稿指出，2年前，北京故宮博物院邀請該基金會合作《故宮文物南遷紀念展》，基於慎重，基金會曾多次前往台北故宮博物院（全稱國立故宮博物院），與相關人員及長官進行交流，之後理解礙於兩岸故宮的「稱謂」問題，以及現今兩岸關係，沈春池文教基金會雖身為民間團體、但長期從事兩岸文化工作，在洽詢過多位故宮相關專家學者後，決定接下此重任。畢竟，在故宮文物南遷歷程中，「遷台」是不可缺少的重要環節。

新聞稿稱，本次展覽，該基金會以其多年來對遷台歷史的研究與紀錄，策劃「文物遷台」展覽區塊。不僅訪問了親歷故宮文物遷台的前輩，如當時押運文物來台的索予明先生、前台北故宮博物院副院長莊尚嚴之子莊嚴，也採訪多位故宮相關學者，如台北故宮博物院前院長馮明珠等人；此外也收集當年參與押運國寶的莊尚嚴、那志良、索予明等3位先賢的生平與收藏，包含遷台時的相關文件、書籍與個人物品，透過豐富的口述歷史影音、珍貴的典藏文物等多元形式，呈現當年故宮文物遷台、以及遷台後在霧峰北溝沉潛、於台北外雙溪建制的過程。

沈春池基金會強調，抗日戰爭爆發後，為避免紫禁城內的國寶受戰火波及，故宮博物院展開了長達20餘年的文物大遷徙：期間包括南運上海、籌設分院；西遷東歸，以至遷台北返，過程中先人們以生命典守文物，在動盪年代裡守護了中華文化的傳承命脈。

公開資料顯示，「故宮文物南遷紀念展」正在北京故宮神武門展廳登場，共分為「南遷北歸 國寶永存」、「古物重光 文脈賡續」、「薪火相傳 生生不息」3個單元，包括西周追簋、漢代青玉谷紋璧、北宋鈞窯玫瑰紫釉菱花式三足花盆托、明宣德款青花纏枝蓮紋執壺、清乾隆銅鍍金象馱寶塔變花轉花鐘等，共展出銅器、玉器、瓷器、鐘表、書畫等珍貴文物60餘件（套）、檔案文獻100餘件（套）。10月1日起對外開放後，將展至今年12月31日。