青海老虎溝山難 唯一死者來自台灣

聯合報／ 特派記者陳政錄／北京報導
青海老虎溝徒步受困事件，因事發地點海拔高、氣溫低、地形複雜、通訊不暢等影響，在惡劣氣候下，造成多人受困。圖為老虎溝埡口。圖／取自紅星新聞
青海老虎溝徒步受困事件，因事發地點海拔高、氣溫低、地形複雜、通訊不暢等影響，在惡劣氣候下，造成多人受困。圖為老虎溝埡口。圖／取自紅星新聞

大陸十一假期間，青海省海北州門源縣老虎溝地區發生數百名徒步（戶外健行、登山）者因氣候惡劣受困的意外。據當地官方通報，截至七日，二五一名被困人員已全部安全轉移，但有一名因失溫及高原反應不幸遇難，然而根據陸媒紅星新聞引述門源縣公安局稱，這名唯一的遇難者來自台灣

據早前通報，青海海北州門源縣公安局五日時接獲報警稱，有多名徒步愛好者從甘肅張掖市肅南縣徒步進入青海海北州門源縣老虎溝區域後受困。通報內容還表示，門源縣老虎溝地區平均海拔逾四千公尺，地形複雜，天氣多變，加上近來連續降雪，搜救難度較大。

隔天，大陸官方就曾通報進展，表示已有一百三十七名受困人員安全轉移，但一名徒步者因失溫和高原反應不幸遇難。

此後，陸媒再通報，在大陸青海、海北、門源省州縣三級協同和青甘兩省連動下，截至七日中午，二五一名被困徒步人員已全部安全轉移，除前述的一名遇難者外，其他人均得到妥善安置。

然據陸媒紅星新聞昨日晚間報導訊息稱，八日從當地門源縣公安局得到證實，這位遇難徒步者來自「台灣省」。

但並未提及這名遇難者的姓名或其他訊息。

就這起意外，一名原先準備在十月四日穿越老虎溝，但因惡劣天氣而放棄穿越安全下撤的「徒步驢友」說，她曾在營地勸撤時，被很多人埋怨是「影響休息」，很多人都不聽。她還對陸媒稱，她所在的團隊都是有相關經驗的重裝徒步者，但在營地時，遇到其他徒步者「看裝備很多人屬於小白，有的女生化妝包比睡袋還沉；有的連冰爪是什麼都不知道；還有的連手套都不帶就往山裡走」。

山難 台灣

