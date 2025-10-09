回應賴總統 國台辦：絕不容忍台獨分裂

賴清德總統日前接受美國廣播節目專訪，大陸國台辦昨日就此批評稱，賴清德上台一年多來，把台灣推向兵凶戰危的險境，且正告賴清德及民進黨當局，統一必勝，「台獨」必亡，大陸有堅定的意志、堅強的決心、強大的能力，粉碎一切「台獨」分裂行徑和外來干涉。

雙十國慶前，賴總統近日接受美國保守派廣播節目與播客訪問，談及若川普能說服大陸領導人習近平永久放棄對台的軍事侵略，無疑會成為諾貝爾和平獎得主。賴總統也提到「中華民國和中華人民共和國互不隸屬」、並批共軍演習已經到印太整個區域、情勢不斷變緊張等。

對此，大陸國台辦發言人陳斌華昨日稱，賴清德又在顛倒黑白、大放厥詞，又在渲染「大陸威脅」，又在兜售「台獨」分裂謬論，又在鼓譟「以武謀獨」、「倚外謀獨」，又在蒙騙台灣民眾和國際輿論，充分暴露其「兩岸和平破壞者」、「台海危機製造者」的「台獨」本性。陳斌華還說，賴清德上台一年多來，頑固堅持「台獨」立場，大肆宣揚分裂謬論，不斷煽動「反中抗中」，持續升高兩岸對立對抗、加劇台海緊張局勢，「備戰謀獨」，把台灣推向兵凶戰危的險境。同時媚外賣台，任由外部勢力予取予求。

他強調，「台灣是中國領土的一部分，大陸和台灣同屬一個中國，這是不容置疑的歷史和法理事實，也是不容改變的兩岸現狀」。他說，我們（大陸）珍愛和平，但絕不容忍「台獨」分裂，絕不坐視「台獨」勢力賣台毀台。大陸有堅定的意志、堅強的決心、強大的能力，粉碎一切「台獨」分裂行徑和外來干涉，「維護台灣民眾安全和福祉」。