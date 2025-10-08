陸委會主委邱垂正：習近平為創造延任正當性 將「統一台灣」納入指標

陸委會主委邱垂正8日在「2025台北安全對話」閉幕致詞表示，大陸國家主席習近平為創造延任之正當性，將「統一台灣」、「取代美國」作為「中華民族偉大復興」指標，積極對外擴張，使大陸成為台海及亞太區域和平穩定現狀的最大威脅。而他強調，台灣有事等同於全球有事，台海和平是維護世界安全繁榮的重要關鍵。

「2025台北安全對話」由國防安全研究院主辦、陸委會指導，今年論壇以「整合嚇阻：以實力維持印太和平」為題，從國際綜合安全情勢、社會韌性與防衛嚇阻、不對稱思維、AI及無人機等新興科技的影響以及非軍事力量的影響等子題展開交流。

就台海現狀，邱垂正致詞時指出，習近平2012年上任後，大陸政治發展朝向「高度集權領導」甚至「一人統治」發展，使決策偏誤風險升高，此外，鼓吹「狂熱民族主義」，追求軍武霸權，推動南海軍事化、加強對台施壓，並透過「一帶一路」持續擴大全球影響力。

他接著指，習近平為創造延任之正當性，將「統一台灣」、「取代美國」作為「中華民族偉大復興」指標，使中共成為前所未有的「新極權主義」，積極對外擴張。他直言，中國日益升高對台複合施壓，已成為台海及亞太區域和平穩定現狀的最大威脅。

不過，邱垂正說，由於台灣身處第一島鏈核心地位，全球50%的貨櫃船須航經台灣海峽；全球90%的先進晶片均由台灣生產製造，這展現了台灣戰略重要性的無可取代、不可或缺，也因此，維繫台海安全與和平攸關各國切身利益。

他提到，近年來美、日、歐盟、英國、加拿大與澳洲等國均高度關切台海和平穩定，多次派遣軍艦穿越台海，聲援台灣在國際抗衡中國霸凌惡行，凸顯「台灣有事等同於全球有事」，如何攜手遏止中共對外擴張野心，維護台海及區域和平繁榮，已成為國際社會的重要共識。

就賴政府兩岸政策，邱垂正表示，面對中國軍武擴張威脅，我政府將堅定捍衛國家安全與主權，遵循總統賴清德的兩岸政策，秉持「四個堅持」，並依據「和平四大支柱行動方案」，致力維護台海和平穩定現狀。

他指出，包括強化國防力量，提高明年國防預算達到GDP之3.32%以上，預計2030年將達5%，展現台灣自我防衛決心，嚇阻中國進犯；並建構經濟安全及強化與民主國家高科技供應鏈互補夥伴關係。

邱垂正強調，我政府絕不會在中國日增的壓力下屈服，但身為負責任的一員，台灣也持續敞開溝通對話的大門，呼籲中國大陸放棄對台施壓，「正視中華民國台灣客觀存在的事實」，以務實的態度，與台灣民選政府展開良性互動，「共同優先處理兩岸民眾關切的民生福祉議題」。