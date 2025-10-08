十一連假沒休息…針對賴總統外媒訪問 陸國台辦：台獨必亡

大陸國台辦8日下午就賴清德總統日前接受美國廣播節目專訪的發言回應稱，正告賴清德及民進黨當局，統一必勝，「台獨」必亡，大陸有堅定的意志、堅強的決心、強大的能力，粉碎一切「台獨」分裂行徑和外來干涉。

雙十國慶前，賴總統近日接受美國保守派廣播節目與播客訪問，即「The Clay Travis and Buck Sexton Show」。

訪問期間，賴總統談及，若川普能說服習近平永久放棄對台的軍事侵略，無疑會成為諾貝爾和平獎得主。賴總統後續也在臉書發文表示，他藉此專訪機會向世界傳達，台灣有決心保護自己國家的安全，也會跟民主陣營共同合作，維護區域和平穩定；他也強調，打破台海現狀的是中國大陸，不是台灣，台灣人民保護主權、追求民主自由人權的生活，不該被解讀為對中國大陸的挑釁，台灣仍未放棄尋求兩岸和平共榮等。

對此，大陸國台辦8日發表發言人陳斌華答記者問評論稱，賴清德又在顛倒黑白、大放厥詞，又在渲染「大陸威脅」，又在兜售「台獨」分裂謬論，又在鼓譟「以武謀獨」、「倚外謀獨」，又在蒙騙台灣民眾和國際輿論，充分曝露其「兩岸和平破壞者」、「台海危機製造者」的「台獨」本性。

陳斌華還說，賴清德上台1年多來，頑固堅持「台獨」立場，大肆宣揚分裂謬論，不斷煽動「反中抗中」，持續升高兩岸對立對抗、加劇台海緊張局勢，「備戰謀獨」，把台灣推向兵凶戰危的險境。同時媚外賣台，任由外部勢力予取予求。

陳斌華強調，「台灣是中國領土的一部分，大陸和台灣同屬一個中國，這是不容置疑的歷史和法理事實，也是不容改變的兩岸現狀」。他說，我們（指中國大陸）珍愛和平，但絕不容忍「台獨」分裂，決不坐視「台獨」勢力賣台毀台。

陳斌華說，我們有堅定的意志、堅強的決心、強大的能力，粉碎一切「台獨」分裂行徑和外來干涉，維護國家主權和領土完整，維護台灣民眾的安全和福祉。

陳斌華最後表示，正告賴清德及民進黨當局，統一大勢不可阻擋，「倚外謀獨」注定失敗，「以武謀獨」加速滅亡。凡是倚仗外部勢力的行徑都將自取其辱，凡是背叛民族的罪人都將遭到正義審判，凡是分裂祖國的圖謀都將遭到堅決反制。統一必勝，「台獨」必亡。