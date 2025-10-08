共軍機艦台海周邊活動變少 軍事專家：「灰區」轉為「實戰」取向

中共軍隊近期在台灣周邊的動向變化，似乎比較「靜」。但學者深入分析表示，活動態樣基本上已由過去「灰區」行動性質轉換為「實戰」兵力部署性質。這種路線，雖然共軍擾台下降，但對台灣安全威脅不減反增。另有學者從中共軍改、軍事教育體系變革為例指出，共軍對台最高風險年份，應該是2035年。

政治大學國際關係研究中心8日上午舉辦「台海新局：解放軍動態與台灣安全挑戰」座談會，邀集軍事專家分享對於近期共軍與台海動態的觀察。

國防大學中共軍事事務研究所教授馬振坤指出，中共領導人習近平「現階段應該是沒有要主動用軍事手段解決台灣問題的意思」，但近期相當多共軍在台海周邊軍事活動，可以推估中共應該是已經有在必要時採取軍事行動以「遏制台獨分裂活動」的準備。

他秀出1張地圖指出，據國防部公開資訊，9月共軍轟炸機在台海活動高達14天，平均2天一次。不過轟6系列以中航程打擊為行動任務，所以過去都是出現在台灣西南空域、穿越巴士海峽，目標是關島，但近期開始在台海當面空域活動，而且幾乎都有無人機伴隨，可以看出「這是一個體系化空中打擊力量」。當相關體系作戰能力成熟後，在必要時可以對台灣「特定點狀目標」執行「一次性、可控、不傷及平民、外科手術式的突擊」。

為什麼共軍會有這樣的活動？馬振坤表示，因為今年4月開始，中共中央軍委副主席何衛東消失，他是裴洛西訪台後共軍對台灰區侵擾的最大推動者，當年底就被提拔為軍委副主席，「應是這個路線得到習近平首肯」，而今年何衛東消失後，5月開始有非常大的變化，共軍機艦擾台頻率，增長幅度開始趨緩，8月明顯下降，9月活動態樣基本上已由過去「灰區」行動性質轉換為「實戰」兵力部署性質。他並指，共軍灰區行動負面效應開始顯現，但不能肯定這與何衛東消失有關。

他隨後也補充表示，何衛東「灰區」路線被取代，看來實戰路線應該是另位軍委副主席張又俠的特色。這種路線雖然共軍擾台下降，但對台灣安全威脅不減反增。他並指，若共軍對台灣實施類似以色列打擊卡達的一次性行動，也應思考我們要如何面對與因應、美方又當如何。

本報記者詢問，賴總統即將發表國慶文告，屆時共軍是否可能有相關演訓例如「海峽雷霆2025B」？馬振坤回應指，雙十國慶不管賴總統談話如何，共軍現在在台海周邊活動主要是針對作戰需求進行各種作戰訓練。他表示，「採取軍事上動作去回應台灣政治形勢發展，比例會下降」，除非台灣政治形勢發展逾越了北京自己劃設的紅線，才會採取大規模軍演展現遏制台獨分裂的決心。

淡江大學國際事務與戰略研究所副教授林穎佑則指出，聯合戰備警巡這1年絕對不會減少，接下來雙十節、光復節這段時間，對中共來說可能會有（對台）文攻武嚇行動。

而包含林穎佑以及國防安全研究院委任助理研究員亓樂義2位學者則都公開預判，真正的高風險年份是2035年。亓樂義指出，共軍2027年目標不涉及武統台灣，而是要建立既能夠犯台、又能夠拒止美國介入的基礎要件，這必須具備好多軍事能量。重點是「強練內功」而非對台用兵。高風險是2035年，距今還有10年。

他分析，去年習近平撤銷了「戰略支援部隊」，顯然軍改出了問題，因為這個部隊最主要是統籌全軍網絡信息體系，撤掉後新成立3個部隊，其中最重要的是信息支援部隊，就是支援全軍建構共用的網絡信息體系，這是聯合作戰的基本要件。此外，現在共軍幾乎都是「合成訓練」，這是進入「聯合訓練」的過渡。

亓樂義以這2個例子說明，「估10年不過分」，2035年可能是對台用兵高風險期。他還提到，今年中共九三閱兵是「姿態性展示」，而不是經過實戰化應用的展示，所求的是「先有後精」，有多好是其次，目的是拉近跟美國的隔代差，「真要打起來，我跟你差不多」，預期這些新裝備都會在後續台海周邊慢慢應用。

林穎佑也認為，2035年是非常重要的時間點，理由跟人才有關。他解釋，因為2017中共軍校整併，如果到2035年就是經過18、19年，軍官大概到中校、上校、大校等級，即部隊骨幹（約當為合成營營長）。據此來看，2035年才會是共軍經過新式教育後的人才位居津要之時。

國防大學戰略研究所所長郁叡麟則詳細分析，共軍與美軍在第二島鏈的相關布局與準備。《全球防衛雜誌》採訪主任陳國銘則分享自己親身採訪中共九三閱兵的經驗以及武器分析。

主持座談會的政大國關中心主任王信賢透露，將要辦「兵棋推演與戰略模擬學院」，在政治經濟風險升高、兩岸局勢緊張狀況下，讓更多師生知道台灣所處的環境。