陸學者談內捲 指企業市場能力嚴重落後於生產能力

整治「內捲」、擺脫低價與無效益競爭是中國當前經濟重點政策。北大教授周其仁近期在演講中說，中國製造業普遍存在「市場能力嚴重落後於生產能力」，避捲之道在於專注開發好客戶，不做市場上大家都在做、容易做的事。

去年5月，中共總書記習近平在山東召集企業及專家座談，知名自由派經濟學者周其仁與會受到注意。今年9月27日，他在2025年佛山企業家日暨人才發展大會上發表演講，談到受到熱議的內捲（過度且無效益的競爭）話題。

他說，中國製造業存在一個普遍性問題，市場能力嚴重落後於生產能力。他以「水落石出」比喻到處都在喊「捲」的現象，指貿易戰的影響下，全球經濟流量減低，對全球企業家預期產生了不良影響；宏觀的「水」一落，微觀的「石頭」就暴露了，其中很大的一塊石頭就是過剩產能。

他說，經過改革開放40多年，中國企業在上設備、擴大生產能力上，已經是全球第一。但相比生產能力，企業找到好客戶、實現價值的能力薄弱。

他以電信設備巨頭華為為例，其創辦人任正非最認可書寫華為經驗的書籍就是「以客戶為中心」，因為唯一能讓企業獲利的就是客戶。

他表示，中國發展工業，長期把注意力放在供給側。但企業要壯大、要比同行更厲害、要在地方政府中獲得更高的榮譽，「只會擴產生，上設備，卻忘記了客戶」，當下產業界的普遍問題，一頭是大量資源找不到出路，另一頭是全中國乃至全世界很多客戶、很多好客戶的需求得不到滿足。

周其仁強調，以好客戶為中心，能夠觸發整個產業升級，讓企業進步到向上求獨到、爭獨到的戰略得以落地，「為什麼我們只對中低端的客戶有興趣」。

他並說，企業生產「在數量上有所不為，才能在品質上有所為」；要主動把市場的能力、找客戶能力、找好客戶的能力提上去，才能跟生產能力的進步取得平衡。

中國物價長期低迷，陷入通縮陰霾，不利經濟前景。相對於內需不足，產能過剩及企業「內捲」問題受到重視，眾多學者嘗試對相關現象提出分析和解方。