快訊

探勘馬太鞍堰塞湖「粉塵遮天如世界末日」 特遣隊帶回寶貴資料

雙十國慶「三生肖」天降好運！想旺財求桃花 當天這樣做

住養生村先辦安養信託 專款專用不怕養老金被騙光

陸學者談內捲 指企業市場能力嚴重落後於生產能力

中央社／ 台北8日電

整治「內捲」、擺脫低價與無效益競爭是中國當前經濟重點政策。北大教授周其仁近期在演講中說，中國製造業普遍存在「市場能力嚴重落後於生產能力」，避捲之道在於專注開發好客戶，不做市場上大家都在做、容易做的事。

去年5月，中共總書記習近平在山東召集企業及專家座談，知名自由派經濟學者周其仁與會受到注意。今年9月27日，他在2025年佛山企業家日暨人才發展大會上發表演講，談到受到熱議的內捲（過度且無效益的競爭）話題。

他說，中國製造業存在一個普遍性問題，市場能力嚴重落後於生產能力。他以「水落石出」比喻到處都在喊「捲」的現象，指貿易戰的影響下，全球經濟流量減低，對全球企業家預期產生了不良影響；宏觀的「水」一落，微觀的「石頭」就暴露了，其中很大的一塊石頭就是過剩產能。

他說，經過改革開放40多年，中國企業在上設備、擴大生產能力上，已經是全球第一。但相比生產能力，企業找到好客戶、實現價值的能力薄弱。

他以電信設備巨頭華為為例，其創辦人任正非最認可書寫華為經驗的書籍就是「以客戶為中心」，因為唯一能讓企業獲利的就是客戶。

他表示，中國發展工業，長期把注意力放在供給側。但企業要壯大、要比同行更厲害、要在地方政府中獲得更高的榮譽，「只會擴產生，上設備，卻忘記了客戶」，當下產業界的普遍問題，一頭是大量資源找不到出路，另一頭是全中國乃至全世界很多客戶、很多好客戶的需求得不到滿足。

周其仁強調，以好客戶為中心，能夠觸發整個產業升級，讓企業進步到向上求獨到、爭獨到的戰略得以落地，「為什麼我們只對中低端的客戶有興趣」。

他並說，企業生產「在數量上有所不為，才能在品質上有所為」；要主動把市場的能力、找客戶能力、找好客戶的能力提上去，才能跟生產能力的進步取得平衡。

中國物價長期低迷，陷入通縮陰霾，不利經濟前景。相對於內需不足，產能過剩及企業「內捲」問題受到重視，眾多學者嘗試對相關現象提出分析和解方。

客戶 落石

延伸閱讀

諾貝爾物理學獎 三人出線…發現宏觀量子力學穿隧效應

陸電信設備 美擬加大管制…牽動華為、中興通訊等銷售

戒不掉？外媒披露華為最先進AI晶片 仍依賴台積電、三星零組件

Nvidia霸主之路能持續多久？中國大陸市場困局浮現

相關新聞

共軍機艦台海周邊活動變少 軍事專家：「灰區」轉為「實戰」取向

中共軍隊近期在台灣周邊的動向變化，似乎比較「靜」。但學者深入分析表示，活動態樣基本上已由過去「灰區」行動性質轉換為「實戰...

美國會調查：晶片管制有漏洞 陸企去年購近400億美元設備

路透引述美國國會議員調查指出，美國及盟友在限制中國製造先進計算晶片中存在漏洞，使中國大陸能夠購買近400億美元的精密晶片...

陸、印關係改善 貿易商尋求印度國企以人民幣結算俄石油

路透引述貿易消息人士稱，供應俄羅斯石油的貿易商已開始要求印度國有煉油廠以人民幣結算。他們認為，近期新德里和北京關係改善的...

陸國防部：本月中下旬 將與馬來西亞舉行「和平友誼-2025」聯合演習

大陸國防部8日表示，10月中下旬，「和平友誼-2025」聯合演習將位馬來西亞及其附近海域舉行。此次聯演以「人道主義救援減...

春哥侃陸／北極航線「雙十」定錨 國際海上戰略鉅變？

即將到來的10月10日，北京在等兩件大事，一是來自台北的國慶演說，另一件則是「中歐北極快航」是否順利抵達英國最大貨櫃碼頭英國菲力斯杜港。後者若能實現，就帶出了一條成功的「北極航線」，更代表習近平2017年提出的「冰上絲綢之路」已進入上路階段，不只影響國際航運、國際貿易，國際海上戰略格局可能都要重構。 為何這條「北極航線」如此重要？除了歐洲還牽動美國？聯合報資深香港特派員為讀者層層解析。

層級提高 李強9日訪北韓出席閱兵

中國大陸外交部昨日宣布，國務院總理李強九日起將對北韓進行三天訪問，預料將出席朝鮮勞動黨成立八十周年閱兵式。與十年前相比，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。