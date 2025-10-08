快訊

YTR淚訴2歲女兒遭膠帶封嘴關小黑屋…教育局：即刻停止林口該幼兒園教保服務

「鏟子英雄」免費吃龍蝦！ 豐FOOD「下午茶吃到飽半價」優惠延長、身分證中3碼送牛小排

幼兒園老師「拿膠帶貼嘴、關小黑屋」 YouTuber痛心揭露愛女遭虐待

聽新聞
0:00 / 0:00

美國會調查：晶片管制有漏洞 陸企去年購近400億美元設備

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
江蘇蔚藍的員工在淮安的的一條半導體生產線上工作。美國全面限制對大陸技術出口。（路透社）
江蘇蔚藍的員工在淮安的的一條半導體生產線上工作。美國全面限制對大陸技術出口。（路透社）

路透引述美國國會議員調查指出，美國及盟友在限制中國製造先進計算晶片中存在漏洞，使中國大陸能夠購買近400億美元的精密晶片製造設備。

調查顯示，美國、日本和荷蘭頒布的規定不一致，導致非美國製造商可以向陸企出售美國企業無法售賣的產品。有關委員會呼籲盟友向中國銷售晶片製造工具實施更廣泛的禁令，而非僅針對特定大陸晶片製造商。

美國國會兩黨議員的調查顯示，美國及盟友在限制中國製造先進計算晶片能力的努力存在漏洞，使中國能夠購買380億美元的先進晶片製造設備；建議加強盟友之間的協調，擴大限制範圍，包括對中國可能用來製造自己的晶片製造工具零件的限制。

路透引述美國眾議院中國特別委員會報告，指美國、日本和荷蘭頒布的規則不一致，導致非美國工具製造商向一些陸企出售美國企業無法出售的產品。該委員會呼籲盟友更廣泛地禁止向中國大陸銷售晶片製造工具，而不是僅針對特定大陸晶片製造商實施較窄的限制。

去年，陸企在不違法的情況下，從5家頂級半導體製造設備供應商處購買價值380億美元的設備，比2022年增長66%。報告發現，這些採購額占應用材料（Applied Materials）、科林研發（Lam Research）、科磊（KLA）、艾司摩爾（ASML）和東京威力科創（Tokyo Electron）總銷售額的近39%。報告認為，這些銷售使中國在製造各種半導體方面的競爭力日益增強。

東京威力科創美國分公司總裁杜赫提（Mark Dougherty）表示，該行業對陸銷售今年已開始下降，部分原因是川普公布新規。

美國 陸企 荷蘭

延伸閱讀

諾貝爾物理獎得主：川普削減預算將「癱瘓」美國科研

賴喊協助美國再工業化 賴士葆批：自甘當美國馬前卒

紐時：中國大陸駭客疑侵美國知名律所 FBI介入調查

龔明鑫肯定「會比五五分談更好」 台積電最大量晶片在台生產

相關新聞

美國會調查：晶片管制有漏洞 陸企去年購近400億美元設備

路透引述美國國會議員調查指出，美國及盟友在限制中國製造先進計算晶片中存在漏洞，使中國大陸能夠購買近400億美元的精密晶片...

陸、印關係改善 貿易商尋求印度國企以人民幣結算俄石油

路透引述貿易消息人士稱，供應俄羅斯石油的貿易商已開始要求印度國有煉油廠以人民幣結算。他們認為，近期新德里和北京關係改善的...

陸國防部：本月中下旬 將與馬來西亞舉行「和平友誼-2025」聯合演習

大陸國防部8日表示，10月中下旬，「和平友誼-2025」聯合演習將位馬來西亞及其附近海域舉行。此次聯演以「人道主義救援減...

春哥侃陸／北極航線「雙十」定錨 國際海上戰略鉅變？

即將到來的10月10日，北京在等兩件大事，一是來自台北的國慶演說，另一件則是「中歐北極快航」是否順利抵達英國最大貨櫃碼頭英國弗利克斯托港。後者若能實現，就帶出了一條成功的「北極航線」，更代表習近平2017年提出的「冰上絲綢之路」已進入上路階段，不只影響國際航運、國際貿易，國際海上戰略格局可能都要重構。 為何這條「北極航線」如此重要？除了歐洲還牽動美國？聯合報資深香港特派員為讀者層層解析。

層級提高 李強9日訪北韓出席閱兵

中國大陸外交部昨日宣布，國務院總理李強九日起將對北韓進行三天訪問，預料將出席朝鮮勞動黨成立八十周年閱兵式。與十年前相比，...

中國內地 港改譯Chinese Mainland

香港政府和立法會近日接獲大陸外交部駐港公署指示，「中國內地」官方英譯應為「Chinese Mainland」，而非更常被...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。