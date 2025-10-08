美國會調查：晶片管制有漏洞 陸企去年購近400億美元設備

路透引述美國國會議員調查指出，美國及盟友在限制中國製造先進計算晶片中存在漏洞，使中國大陸能夠購買近400億美元的精密晶片製造設備。

調查顯示，美國、日本和荷蘭頒布的規定不一致，導致非美國製造商可以向陸企出售美國企業無法售賣的產品。有關委員會呼籲盟友向中國銷售晶片製造工具實施更廣泛的禁令，而非僅針對特定大陸晶片製造商。

美國國會兩黨議員的調查顯示，美國及盟友在限制中國製造先進計算晶片能力的努力存在漏洞，使中國能夠購買380億美元的先進晶片製造設備；建議加強盟友之間的協調，擴大限制範圍，包括對中國可能用來製造自己的晶片製造工具零件的限制。

路透引述美國眾議院中國特別委員會報告，指美國、日本和荷蘭頒布的規則不一致，導致非美國工具製造商向一些陸企出售美國企業無法出售的產品。該委員會呼籲盟友更廣泛地禁止向中國大陸銷售晶片製造工具，而不是僅針對特定大陸晶片製造商實施較窄的限制。

去年，陸企在不違法的情況下，從5家頂級半導體製造設備供應商處購買價值380億美元的設備，比2022年增長66%。報告發現，這些採購額占應用材料（Applied Materials）、科林研發（Lam Research）、科磊（KLA）、艾司摩爾（ASML）和東京威力科創（Tokyo Electron）總銷售額的近39%。報告認為，這些銷售使中國在製造各種半導體方面的競爭力日益增強。

東京威力科創美國分公司總裁杜赫提（Mark Dougherty）表示，該行業對陸銷售今年已開始下降，部分原因是川普公布新規。