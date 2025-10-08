快訊

陸、印關係改善 貿易商尋求印度國企以人民幣結算俄石油

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
2019年大阪二十國集團（G20）峰會上，普亭、莫迪與習近平「一團和氣」。（路透資料照）
路透引述貿易消息人士稱，供應俄羅斯石油的貿易商已開始要求印度國有煉油廠以人民幣結算。他們認為，近期新德里和北京關係改善的跡象，為簡化與印度買家的交易提供了契機。

報導稱，印度公司購買俄羅斯石油情況的人士透露，印度最大的煉油企業、國有的印度石油公司，最近以人民幣支付了2到3船的俄羅斯石油。

2022年俄羅斯入侵烏克蘭後，西方對俄羅斯實施制裁，這加速了以人民幣等替代貨幣來結算石油交易的使用，先前石油交易長期以來一直由美元主導。

2023年，印度國有煉油廠曾用人民幣支付部分俄羅斯石油款項，但在印度與北京關係緊張期間，因印度政府不滿，停止使用人民幣結算，不過，私營煉油廠仍在繼續使用人民幣。

自西方國家因制裁暫停從俄羅斯進口石油以來，印度已成為俄羅斯折扣的海運石油的最大進口國。消息人士稱，鑑於一些貿易商不接受其它貨幣，以人民幣結算將擴大印度國有煉油廠獲取俄羅斯石油的管道。

印度 俄羅斯 人民幣

