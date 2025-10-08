中共四中全會前 黨媒人民日報連8天發文信心喊話

中共20屆四中全會在10月中下旬召開前夕，中共黨媒人民日報從9月30日起，連續推出8篇「鍾才文」的中央財經委員會文章，為中國經濟信心喊話。

「鍾才文」是「中央財經委員會文章」的諧音縮寫，該系列評論文章被歸在「習近平經濟思想指引下的中國經濟專論」欄目之下。在四中全會之前，黨媒人民日報刊發8篇「鍾才文」文章，頗有藉此統一經濟思想、為中國經濟信心喊話的意味。

爬梳8篇文章，標題依序為：「從全球視角看新時代中國經濟的跨越與蝶變」、「深刻認識中國經濟長期穩定發展的內在邏輯」、「科學客觀看待我國當前經濟發展態勢」、「中國經濟轉型升級蘊含重大機遇」、「全面認識把握中國經濟高質量發展的確定性」、「中國是全球包容性發展的典範」、「中國經濟發展具有開放共贏性」、「深入了解中國就會堅定相信中國」。

在第8篇「深入了解中國就會堅定相信中國」中，文章暗批美國，表示中國不像「一些國家」那樣把市場准入作為特權，採取「對等關稅」，而是持續推進制度型開放，強調有序擴大自主開放和單邊開放，為不同國家量身定制合作方式，為各國提供更多出口和投資機會。

文章又回應關於產能過剩的問題，聲稱「事實上，中國產業競爭力是制度優勢、規模優勢、治理效能和人民勤奮努力共同作用的結果，對全球是貢獻而不是威脅」。

中共20屆四中全會將於20日至23日在北京召開，預計四中全會審議將「十五五（2026-2030年）規劃建議」。