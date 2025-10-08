大陸黃金週首7日 129萬陸客人次訪港

快訊

中央社／ 香港8日電

中國「十一」國慶「黃金週」和中秋節長假今天結束，香港有關部門公布，在首7天假期中，有超過129萬陸客人次訪港；旅遊界人士對此表示滿意，認為大批陸客訪港令餐飲及零售業等暢旺，但少數陸客訪港期間的不文明舉止，也一度觸發矛盾。

根據入境事務處的數字，本月1至7日有超過129萬陸客人次訪港，較去年同期增加5%。

旅遊促進會總幹事崔定邦今天接受本地媒體訪問時，形容情況理想，並預期今天仍會有少量陸客訪港。

他說，今年「黃金週」訪港陸客人次有所增加，主要是「黃金週」與中秋假期重疊，加上本地舉辦煙火表演等吸引陸客。

不過，這次「黃金週」期間，一些陸客在港的不文明舉止也曾觸發少許矛盾，原因是少數陸客來港後進行深度遊，他們不住酒店，反而到了西貢離島橋咀紮營露宿。

橋咀是西貢著名海景區，1979年被劃入郊野公園，是香港面積最小的離島郊野公園；橋咀是浮潛及研究地質的勝地，港府在當地設立了珊瑚保育區及地質公園。

有媒體及網民拍攝到，在橋咀紮營露宿的一些陸客，在海邊挖掘石頭及捕魚，甚至破壞珊瑚，有港人當面要求陸客停止這些行徑；事件曝光後，當局也立即派人到場視察，要求陸客遵守保護環境守則，但當局並未起訴任何陸客，事件也告一段落。

