陸國防部：本月中下旬 將與馬來西亞舉行「和平友誼-2025」聯合演習
大陸國防部8日表示，10月中下旬，「和平友誼-2025」聯合演習將位馬來西亞及其附近海域舉行。此次聯演以「人道主義救援減災與海上安全」為課題，中國大陸和馬來西亞雙方軍隊將派出多軍兵種力量開展聯合實兵演練，邀請其他東協國家派員觀摩。
這是該系列聯演第6次舉行，旨在深化中國大陸與東南亞國家軍隊務實合作，提升共同應對非傳統領域安全威脅、維護地區和平穩定的能力。
「和平友誼」是中國大陸與東南亞國家開展的實兵聯合軍事演習，始於2014年，包括中國大陸、馬來西亞、泰國等國參與，旨在透過聯合演練提升區域安全協作能力。
該系列演習最初為2014年中馬聯合桌面推演，2015年雙方首次開展實兵護航演練，涉及艦艇與特戰部隊協同；2016年增設人道主義救援課題，中共駐香港部隊首次參演；2018年泰國加入後形成多國聯演機制，分參謀部推演、海陸空實兵演練2階段。2023年演習舉行首輪多國軍事磋商，中國大陸與柬埔寨、寮國、馬來西亞、泰國、越南六方參與。
另一方面，7日起，菲律賓空軍與日本航空自衛隊，在菲律賓中部展開為期5天的「同心-同舟共濟」（Doshin-Bayanihan）雙邊聯合演習，這也是兩國相互准入協定生效後的首次雙邊聯合演習。在宿霧省馬克坦島（Mactan）艾布恩（Benito N Ebuen）空軍基地登場，直到11日。
日本、菲律賓於去年7月簽署相互准入協定。菲律賓參議院去年12月16日批准、日本國會於今年6月6日批准，協定於今年9月11日生效。
菲律賓國防部發言人安多隆（Arsenio Andolong）表示，本次雙邊演習以人道援助與災難防救為重心，聚焦空運、機動性、醫療行動和夜視鏡（NVG）飛行訓練等項目。安多隆提到，隨著相互准入協定生效，菲律賓與日本正進一步加強雙邊防務合作、確保協同作戰能力，實現對區域韌性、安全與穩定的共同承諾。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言