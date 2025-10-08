陸國防部：本月中下旬 將與馬來西亞舉行「和平友誼-2025」聯合演習

即將到來的10月10日，北京在等兩件大事，一是來自台北的國慶演說，另一件則是「中歐北極快航」是否順利抵達英國最大貨櫃碼頭英國弗利克斯托港。後者若能實現，就帶出了一條成功的「北極航線」，更代表習近平2017年提出的「冰上絲綢之路」已進入上路階段，不只影響國際航運、國際貿易，國際海上戰略格局可能都要重構。 為何這條「北極航線」如此重要？除了歐洲還牽動美國？聯合報資深香港特派員為讀者層層解析。

2025-10-08 07:00