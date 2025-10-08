中國內地 港改譯Chinese Mainland

香港政府和立法會近日接獲大陸外交部駐港公署指示，「中國內地」官方英譯應為「Chinese Mainland」，而非更常被使用的「Mainland China」，日後文書均需確保使用官方譯名。港媒引述香港行政會議成員湯家驊指，Mainland China令人聯想「有兩個China」，意味著有「大陸中國」和「其他中國」之分。

綜合港媒報導，港府與民間長期使用Mainland China來指稱中國內地（中國大陸），但港府上個月發布內部通告，香港立法會秘書處本月二日也引述政制及內地事務局提醒全體議員，依據大陸外交部駐港公署最新指示，提出「中國內地」的官方譯名要求。

按指示，日後發布的文書、網站內容均統一採用上述官方譯名，過往已發布的資料則無需修改。至於「Mainland」、中文版「中國內地」或「中國大陸」等表述可繼續沿用。

湯家驊六日在臉書發文表示，中國大陸（Chinese Mainland）與大陸中國（Mainland China）和內地與國內，分別在哪裡？不少人認為不用過於執著。他解釋，Mainland China意味著中國有大陸中國和其他中國之分。現在大陸外交部此舉，是提醒「用字不能馬馬虎虎」。

香港信報評論認為，在中國內地「正名」後，香港部分法例的英文版本中仍有不少字眼有待統一。文章引述建制派和法律界人士表示，有關字眼理應修改，但可循序漸進地「正名」。湯家驊說，相信文書和條例修正後，港人就會習慣。