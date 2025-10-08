聽新聞
層級提高 李強明訪北韓出席閱兵

聯合報／ 記者陳宥菘／綜合報導
大陸國務院總理李強（右）九日將訪問北韓並出席朝鮮勞動黨成立八十周年閱兵式，中朝關係回溫。圖為九月李強在北京與北韓外長崔善姬（左）會面。（新華社）
大陸國務院總理李強（右）九日將訪問北韓並出席朝鮮勞動黨成立八十周年閱兵式，中朝關係回溫。圖為九月李強在北京與北韓外長崔善姬（左）會面。（新華社）

中國大陸外交部昨日宣布，國務院總理李強九日起將對北韓進行三天訪問，預料將出席朝鮮勞動黨成立八十周年閱兵式。與十年前相比，此次中方派出僅次於大陸國家主席習近平的二號人物率團出席，層級明顯提高。有分析認為這是中方為修復中朝關係所展現出的誠意。

二○一五年，北京當局派出在中共中央政治局常委中排名第五、時任中央書記處書記劉雲山出席朝鮮勞動黨成立七十周年閱兵式。今年北京出席代表層級提高，反映中朝關係回溫。

十月十日是朝鮮勞動黨成立八十周年紀念日，預料將舉行閱兵式。北韓與中國大陸昨日同步宣布李強將訪問北韓的消息。大陸外交部表示，李強將於九至十一日率中國大陸黨政代表團出席朝鮮勞動黨建黨八十周年慶祝活動，並對北韓進行正式友好訪問。這是時隔十六年再有大陸總理級別領導人訪問北韓。

大陸外交部發言人就李強此行背景和中方期待回應稱，中朝是傳統友好鄰邦。維護好、鞏固好、發展好中朝關係始終是中共當局堅定不移的戰略方針。中方願以此訪為契機，在兩黨兩國最高領導人重要共識基礎上，加強戰略溝通，密切交往合作，推動中朝傳統友好合作關係不斷向前發展。

從北韓領導人金正恩九月初到訪北京出席抗戰勝利八十周年閱兵式（九三閱兵），北韓外長崔善姬九月底首次單獨訪陸，再到李強將訪問北韓，近期大陸和北韓高層密集互訪，有分析認為，這有助於雙方共同應對美國和西方的戰略壓力，平衡東北亞地區力量格局。

韓聯社報導，習近平上月邀金正恩訪陸，被解讀是為了修復因朝俄關係密切而緊張的朝中關係，此次派遣李強率團訪北韓，則是展示誠意。有分析指，中朝關係已從非常疏遠的狀態開始改善，而中方十月這一系列外交活動安排，包含習近平月底將訪問南韓慶州出席亞太經濟合作會議（ＡＰＥＣ）峰會，很可能是要積極打出「朝鮮牌」，藉此推進在東北亞地區的利益。

值得一提的是，大陸外交部此前宣布，王毅七至十二日將訪問義大利與瑞士，與李強訪問北韓時間重疊，而按中共慣例，涉朝事務由中共中聯部負責，日前接任中聯部長的劉海星或將在北韓首次以新職亮相。

