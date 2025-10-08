聽新聞
南韓外長通話王毅 籲挺無核化

聯合報／ 記者陳宥菘／綜合報導

中國大陸昨日上午宣布國務院總理李強九日將訪問北韓後，南韓外長趙顯當天中午與大陸外長王毅通話時強調，希望大陸與北韓的關係能為朝鮮半島無核化及和平做出貢獻，並呼籲中韓繼續就朝鮮半島問題進行溝通。

大陸外交部昨晚發布，王毅是應約與趙顯通電話。南韓外交部新聞稿則提到，二人是在中午進行四十分鐘的通話，就韓中雙邊關係及朝鮮半島問題等共同關心的問題交換意見。

此前北韓領導人金正恩九月初到訪北京，並與習近平舉行暌違六年的會面，但會後中朝官方通稿皆未提及「朝鮮半島無核化」。當時有分析推測，中方「不承認北韓擁核國地位」的立場恐發生變化，以此認可北韓的戰略地位、制約美國。

南韓外交部轉述，中韓外長高度評價九月十七日會晤以來的持續積極溝通，並同意努力使本月底登場的亞太經濟合作會議（ＡＰＥＣ）峰會，成為韓中關係發展的新轉捩點。

南韓朝鮮日報上月底報導，大陸國家主席習近平預計出席ＡＰＥＣ峰會，至於是否正式訪問南韓，或是以出席ＡＰＥＣ峰會為目的而到訪，兩者外交意義並不同，雙方仍在為此進行磋商。

據中方發布，王毅在通話時向趙顯表示，中韓是重要近鄰和緊密合作夥伴。中韓將於今明兩年接連主辦ＡＰＥＣ峰會，希望雙方相互支持，維護國際貿易體制，堅持多邊主義理念，推動亞太自貿區進程，朝著建構亞太共同體的方向作出積極努力。

南韓近期積極修復與大陸關係，包含派遣總統特使訪問北京、舉行兩國外長會晤，並力促習近平到訪，但南韓社會反華情緒日益高漲，近日南韓對大陸團客試行免簽後，有極右勢力舉行多場示威。

南韓 王毅

