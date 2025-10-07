出席大陸台商秋節活動 邱垂正：讓善意成為兩岸交流的主旋律

海基會7日舉辦「2025大陸台商秋節座談聯誼活動」，陸委會主委邱垂正出席晚宴致詞表示，「賴17條」不是拒絕跟大陸交流，而是要降低風險。希望讓善意成為兩岸交流的主旋律，他建議，兩岸可從民生福祉、交流往來安全，以及兩岸協議具體落實等議題開始，務實溝通處理問題。

邱垂正表示，近年國際地緣政治變化、美中博弈所引發全球供應鏈的重組、美國對等關稅衝擊，再加上中國大陸經濟走向疲弱，台商在陸投資經營面臨挑戰，尤其中國大陸對美國的出口持續減少，原本作外銷美國生意的台商朋友，遭受重大衝擊。面對美國關稅新挑戰，行政院已核定「投資台灣三大方案」延長至2027年，並擴大適用範圍及加碼優惠，歡迎台商朋友多加利用。

就兩岸關係，邱垂正表示，許多台商朋友希望政府緩和當前兩岸氛圍，而台灣從來不是挑釁的一方。台海和平穩定現狀符合各方共同利益，政府會以穩健的、可持續的、負責任的兩岸政策，堅定捍衛台海和平穩定現狀。

邱垂正說，總統賴清德提出的17項因應策略，並不是拒絕跟中國大陸交流，而是要降低風險，降低統戰的因素，把交流單純化、專業化，讓我們的國人赴陸交流是安全的。希望藉由兩岸民間健康有序的交流累積善意，讓善意成為兩岸交流的主旋律，帶動兩岸的良性互動。

邱垂正提到，自己上個月在美國「傳統基金會座談會」專題演講中，也呼籲中國大陸，兩岸可從人民最為關切的民生福祉、交流往來安全，以及兩岸協議具體落實等議題開始，務實溝通處理問題，共同回應國際及兩岸人民的期待，以維護台海和平穩定現狀。

邱垂正最後說，台商服務，一直是政府最重視的首要工作。今年陸委會及海基會預算雖然被刪減，但是政府一定會盡力維持台商服務能量，作為台商的後盾。

海基會7日舉辦「2025大陸台商秋節座談聯誼活動」，7日下午首先進行台商座談交流，晚上則進行舉行晚宴，包含海基會董事長吳豊山、副董事長兼秘書長羅文嘉等出席。