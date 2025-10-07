快訊

明起3天水氣增 這時東北季風增強「高溫跌破30度」

館長直播嗆「把賴清德狗頭斬下」 刑事局最快今送達通知書約做筆錄

聽新聞
0:00 / 0:00

出席大陸台商秋節活動 邱垂正：讓善意成為兩岸交流的主旋律

聯合報／ 記者陳宥菘／台北即時報導
陸委會主委邱垂正。聯合報系資料照
陸委會主委邱垂正。聯合報系資料照

海基會7日舉辦「2025大陸台商秋節座談聯誼活動」，陸委會主委邱垂正出席晚宴致詞表示，「賴17條」不是拒絕跟大陸交流，而是要降低風險。希望讓善意成為兩岸交流的主旋律，他建議，兩岸可從民生福祉、交流往來安全，以及兩岸協議具體落實等議題開始，務實溝通處理問題。

邱垂正表示，近年國際地緣政治變化、美中博弈所引發全球供應鏈的重組、美國對等關稅衝擊，再加上中國大陸經濟走向疲弱，台商在陸投資經營面臨挑戰，尤其中國大陸對美國的出口持續減少，原本作外銷美國生意的台商朋友，遭受重大衝擊。面對美國關稅新挑戰，行政院已核定「投資台灣三大方案」延長至2027年，並擴大適用範圍及加碼優惠，歡迎台商朋友多加利用。

就兩岸關係，邱垂正表示，許多台商朋友希望政府緩和當前兩岸氛圍，而台灣從來不是挑釁的一方。台海和平穩定現狀符合各方共同利益，政府會以穩健的、可持續的、負責任的兩岸政策，堅定捍衛台海和平穩定現狀。

邱垂正說，總統賴清德提出的17項因應策略，並不是拒絕跟中國大陸交流，而是要降低風險，降低統戰的因素，把交流單純化、專業化，讓我們的國人赴陸交流是安全的。希望藉由兩岸民間健康有序的交流累積善意，讓善意成為兩岸交流的主旋律，帶動兩岸的良性互動。

邱垂正提到，自己上個月在美國「傳統基金會座談會」專題演講中，也呼籲中國大陸，兩岸可從人民最為關切的民生福祉、交流往來安全，以及兩岸協議具體落實等議題開始，務實溝通處理問題，共同回應國際及兩岸人民的期待，以維護台海和平穩定現狀。

邱垂正最後說，台商服務，一直是政府最重視的首要工作。今年陸委會及海基會預算雖然被刪減，但是政府一定會盡力維持台商服務能量，作為台商的後盾。

海基會7日舉辦「2025大陸台商秋節座談聯誼活動」，7日下午首先進行台商座談交流，晚上則進行舉行晚宴，包含海基會董事長吳豊山、副董事長兼秘書長羅文嘉等出席。

台商 邱垂正 陸委會 海基會

延伸閱讀

秋節烤肉商機延燒到月底 家樂福、全聯、好市多挑戰雙位數成長

心靈癒師遭凌虐致死 網紅牙醫、創辦人羈押牢中過秋節

兩岸旅遊「小兩會」想談哪些？陸委會：沒有列清單、仍盼海旅會回復

恢復兩岸旅遊？陸委會重申安全為重：今年已有133名國人赴陸遭拘留

相關新聞

AI競賽升溫！白宮鷹派高層認了中國主要對手 挺晶片出口維持優勢

中美在高科技領域的競爭持續升溫，尤其在人工智慧（AI）領域更為激烈。美國白宮人工智慧（AI）事務主管薩克斯（David ...

去不去APEC？南韓稱涉及討論 中方隻字未提習近平出訪

亞太經濟合作會議（APEC）峰會10月底將在南韓登場，美中元首是否會面成為焦點。中國外交部長王毅今天與南韓外長趙顯通話，...

出席大陸台商秋節活動 邱垂正：讓善意成為兩岸交流的主旋律

海基會7日舉辦「2025大陸台商秋節座談聯誼活動」，陸委會主委邱垂正出席晚宴致詞表示，「賴17條」不是拒絕跟大陸交流，而...

海基會台商秋節座談聯誼 吳豊山：歡迎台商回台發展

海基會7日舉辦「2025大陸台商秋節座談聯誼活動」，海基會董事長吳豊山在晚宴時表示，今年7月政府延長「投資台灣三大方案2...

李強將訪北韓 南韓外長通話王毅：盼中朝關係有助朝鮮半島無核化

大陸7日上午宣布國務院總理李強9日將訪問北韓後，南韓外長趙顯當天中午與大陸外長王毅通話約40分鐘，趙顯除了希望大陸與北韓...

「中國內地」英文怎麼說？港府按北京指示公布官方版本

港媒《明報》指出，按大陸外交部駐港公署最新指示，要求統一「中國內地」的官方英文譯名應為「Chinese Mainland...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。