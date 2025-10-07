海基會台商秋節座談聯誼 吳豊山：歡迎台商回台發展

海基會7日舉辦「2025大陸台商秋節座談聯誼活動」，海基會董事長吳豊山在晚宴時表示，今年7月政府延長「投資台灣三大方案2.0」，希望台商可以考慮將資源帶回台灣，結合台灣產業發展優勢，創造雙贏。海基會秘書長羅文嘉就兩岸關係表示，希望兩岸兩會的橋梁可一直存在，有橋梁才能溝通、避免誤解，並解決問題。

海基會7日下午首先進行台商座談交流。羅文嘉表示，海基會成立30幾年來，與大陸海協會有時候談、有時候停，即使現在沒有正式的往來交流，但兩會橋梁仍然存在。他強調，希望這不好容易建立起來的橋梁可一直存在。同時也感謝台企聯及各地台商協會，積極努力扮演兩岸的橋梁，協助海基會解決各種問題，

羅文嘉指出，海基會有三個主要的精神「民主、人道、和平」。兩岸交流是手段，目的是確保台灣的民主。並基於人道立場，為兩岸人民解決交流時碰到的各種問題。而和平必須要有實力做後盾，包括台灣的經濟、科技、國防準備、社會民心團結等。

陸委會副主委李麗珍也出席向台商致意，她表示，海基會是大家的娘家，陸委會是大家的靠山，會做台商最好的後盾。台商是兩岸關係很重要的橋梁，協助陸委會與海基會推動兩岸關係發展，陸委會會持續推動兩岸健康有序的交流。

活動邀請投資台灣事務所營運長陳明珠專題簡報投資台灣三大方案，協助台商返台投資。之後，由羅文嘉主持意見交流，陸委會、財政部、經濟部、交通部、內政部移民署等代表與會聽取意見。

海基會表示，與會台商針對增加兩岸直航航點、海基會派員赴陸、一貫道信眾赴陸遭拘留、陸資來台投資、台商在陸醫療、商務人士往返等議題提出意見，各單位代表也都積極回應。