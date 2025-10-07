李強將訪北韓 南韓外長通話王毅：盼中朝關係有助朝鮮半島無核化

快訊

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
圖為大陸外交部長王毅（右）9月17日在北京和南韓外長趙顯（左）舉行會談。新華社
圖為大陸外交部長王毅（右）9月17日在北京和南韓外長趙顯（左）舉行會談。新華社

大陸7日上午宣布國務院總理李強9日將訪問北韓後，南韓外長趙顯當天中午與大陸外長王毅通話約40分鐘，趙顯除了希望大陸與北韓的關係要為朝鮮半島無核化以及和平做出貢獻，也表示希望月底成為南韓慶州APEC峰會成為韓中關係發展的轉捩點。

據大陸外交部網站消息，王毅是「應約」與趙顯通電話。南韓外交部新聞稿則提到，二人是在中午進行40分鐘的通話，就韓中雙邊關係及朝鮮半島問題等共同關心的問題交換了意見。趙顯並呼籲中韓繼續就朝鮮半島問題進行溝通。

南韓外交部還轉述，中韓外長高度評價9月17日會晤以來的持續積極溝通，並同意努力使本月底登場的亞太經濟合作（APEC）峰會成為韓中關係發展的新轉捩點。

大陸外交部新聞稿則指，趙顯在通話中表示，韓方高度重視並將竭盡所能發展對華關係，期待以舉辦APEC峰會為契機，「促進兩國高層交往」，深化交流合作。

韓聯社指出，預計此次通話將討論大陸國家主席習近平在APEC期間訪問南韓以及舉行韓中領導人會晤等問題。

朝鮮日報上月底報導，大陸國家主席習近平預計將出席APEC峰會，至於是否正式訪問南韓，或是以出席APEC峰會為目的而到訪，兩者外交意義並不同，雙方仍在為此進行磋商。

就APEC峰會，王毅在通話中表示，中韓將於今明兩年接連主辦亞太經合會領導人非正式會議，希望雙方相互支持，進一步凝聚各方共識，加強團結協作，維護國際貿易體制，堅持多邊主義理念，推動亞太自貿區進程，朝著建構亞太共同體的方向作出積極努力。

大陸官方通稿未提及兩國外長談及朝鮮半島議題。就中韓關係，王毅則表示，中韓是重要近鄰和緊密合作夥伴。中方始終重視中韓關係，願同韓方增進互信，排除干擾，深化合作，共同為區域和平穩定與發展繁榮作出貢獻。

APEC 王毅 南韓 李強

