去不去APEC？南韓稱涉及討論 中方隻字未提習近平出訪

中央社／ 北京7日電
中共領導人習近平。新華社
中共領導人習近平。新華社

亞太經濟合作會議（APEC）峰會10月底將在南韓登場，美中元首是否會面成為焦點。中國外交部長王毅今天與南韓外長趙顯通話，南韓方面提到，通話涉及中國國家主席習近平出席APEC事宜，中方通稿則隻字未提習近平出訪。

據中國外交部官網消息，王毅今天應約與趙顯通電話。王毅表示，中韓是重要近鄰和緊密合作夥伴。中方始終重視中韓關係，願與韓方增進互信，排除干擾，深化合作，相互成就，共同為地區和平穩定與發展繁榮作出貢獻。

王毅指出，中韓今明兩年將接連主辦APEC峰會，希望雙方相互支持，進一步凝聚各方共識，加強團結協作，維護國際貿易體制，堅持多邊主義理念，推動亞太自貿區進程，朝著構建亞太共同體的方向作出積極努力。

據中方消息，趙顯在通話時表示，韓方高度重視並將竭盡所能發展對中關係，期待以舉辦亞太經合組織領導人非正式會議為契機，促進兩國高層交往，深化交流合作。

南韓外交部今天表示，雙方通話約40分鐘，討論中國國家主席習近平訪韓出席APEC相關事宜，並希望中國與北韓關係要為朝鮮半島無核化做出貢獻。

據悉，因為習近平與王毅的訪韓時程尚未最終確認，目前雙方仍在繼續協調。

王毅 習近平 APEC 南韓

相關新聞

AI競賽升溫！白宮鷹派高層認了中國主要對手 挺晶片出口維持優勢

中美在高科技領域的競爭持續升溫，尤其在人工智慧（AI）領域更為激烈。美國白宮人工智慧（AI）事務主管薩克斯（David ...

海基會台商秋節座談聯誼 吳豊山：歡迎台商回台發展

海基會7日舉辦「2025大陸台商秋節座談聯誼活動」，海基會董事長吳豊山在晚宴時表示，今年7月政府延長「投資台灣三大方案2...

李強將訪北韓 南韓外長通話王毅：盼中朝關係有助朝鮮半島無核化

大陸7日上午宣布國務院總理李強9日將訪問北韓後，南韓外長趙顯當天中午與大陸外長王毅通話約40分鐘，趙顯除了希望大陸與北韓...

「中國內地」英文怎麼說？港府按北京指示公布官方版本

港媒《明報》指出，按大陸外交部駐港公署最新指示，要求統一「中國內地」的官方英文譯名應為「Chinese Mainland...

「全世界都知道中國放假」 挪威2萬人小島被中客擠到塞車

今年中國十一假期長達8天，不少人選擇出國旅遊。但因為出境遊玩的中國遊客太多，不少國外景點直接被「承包」，其中不乏挪威、澳...

