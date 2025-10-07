去不去APEC？南韓稱涉及討論 中方隻字未提習近平出訪

亞太經濟合作會議（APEC）峰會10月底將在南韓登場，美中元首是否會面成為焦點。中國外交部長王毅今天與南韓外長趙顯通話，南韓方面提到，通話涉及中國國家主席習近平出席APEC事宜，中方通稿則隻字未提習近平出訪。

據中國外交部官網消息，王毅今天應約與趙顯通電話。王毅表示，中韓是重要近鄰和緊密合作夥伴。中方始終重視中韓關係，願與韓方增進互信，排除干擾，深化合作，相互成就，共同為地區和平穩定與發展繁榮作出貢獻。

王毅指出，中韓今明兩年將接連主辦APEC峰會，希望雙方相互支持，進一步凝聚各方共識，加強團結協作，維護國際貿易體制，堅持多邊主義理念，推動亞太自貿區進程，朝著構建亞太共同體的方向作出積極努力。

據中方消息，趙顯在通話時表示，韓方高度重視並將竭盡所能發展對中關係，期待以舉辦亞太經合組織領導人非正式會議為契機，促進兩國高層交往，深化交流合作。

南韓外交部今天表示，雙方通話約40分鐘，討論中國國家主席習近平訪韓出席APEC相關事宜，並希望中國與北韓關係要為朝鮮半島無核化做出貢獻。

據悉，因為習近平與王毅的訪韓時程尚未最終確認，目前雙方仍在繼續協調。