中企屢遭攻擊 中國要求聯合國制裁俾路支解放軍

中央社／ 台北7日電

中國在巴基斯坦的「一帶一路」項目近年來屢遭攻擊，當地的「俾路支解放軍」被視為幕後主導者。中國常駐聯合國副代表耿爽美東時間6日在聯合國會議發言時主張，要將「俾路支解放軍」及其「瑪吉德旅」列入制裁名單。

據中國駐聯合國代表團官網發布訊息，耿爽宣稱，中國是恐怖主義的受害者。而「東伊運」（東突厥斯坦伊斯蘭運動，倡導新疆獨立）是聯合國安理會列名的國際恐怖組織，曾「在中國境內製造多起恐怖襲擊」，且仍在敘利亞、阿富汗等地持續活躍。

耿爽說，中方呼籲各方採取有效行動，共同打擊並鏟除「東伊運」等恐怖勢力，特別是要將「俾路支解放軍」（Balochistan Liberation Army）及其「瑪吉德旅」（Majeed Brigade）列入制裁名單。

耿爽說，當前恐怖主義活動蔓延升級，恐怖主義威脅在全球回潮，國際反恐形勢更加嚴峻複雜。中方針對消除恐怖主義提出3點主張：一是堅持統一標準，凝聚國際反恐合力；二是堅持國際法治，完善反恐法律架構；三是堅持系統觀念，打好國際反恐組合拳。

但耿爽又宣稱，反恐不能採取雙重標準，更不能選擇性反恐。中方反對將恐怖主義與特定國家、民族或宗教掛鉤，反對將反恐問題政治化、工具化。

近年來，「俾路支解放軍」及旗下主力部隊「瑪吉德旅」多次對巴基斯坦境內的中國「一帶一路」項目發動攻擊，至今累計已造成多名當地的中國企業員工喪生，而這些中企就是「一帶一路」項目的承包商。

此外，「俾路支解放軍」3名成員更曾於2018年11月23日，驅車強闖中國駐喀拉蚩（Karachi）總領事館，並與駐館警察發生激烈槍戰，造成7人死亡。

