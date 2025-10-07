AI競賽升溫！白宮鷹派高層認了中國主要對手 挺晶片出口維持優勢

中美在高科技領域的競爭持續升溫，尤其在人工智慧（AI）領域更為激烈。美國白宮人工智慧（AI）事務主管薩克斯（David Sacks）近日表示，美國必須保持在AI領域的主導地位，將竭盡全力贏得全球AI競賽。他強調，中國是美國在這場競賽中的主要競爭對手，美方須確保在全球市場保持優勢。

薩克斯於當地時間6日接受彭博電視專訪時說道，他自認是一名對陸「鷹派」，強調「我們清楚中國是我們在全球AI競賽中的主要對手，我們會竭盡全力去爭取勝利。」他並試圖駁斥華盛頓內部對美國總統川普政府「對華立場軟化」的批評聲音，他支持川普政府允許輝達（Nvidia）及超微半導體（AMD）向中國銷售部分降級版AI晶片的決定，稱美國前總統拜登政府過去也曾批准H20晶片出口，美方此舉有助於維持在AI領域的競爭優勢。

同時，薩克斯批評拜登政府在卸任前推出的《人工智慧擴散框架》，認為該框架限制半導體出口的做法過於嚴苛，並指出特朗普政府已在今年5月撤銷相關限制。他表示，美國若想在AI領域保持領先，需在全球市場份額上持續領先中國，同時透過基礎設施出口到中東及其他市場，增加依賴美國技術的用戶數量，遏制中國影響力。

此外，薩克斯對近期AI產業動向也表達看法。AMD與OpenAI日前宣布，未來數年內將在OpenAI內部部署總計6吉瓦（GW）的AMD GPU算力，首批1GW將於2026年下半年部署。他對此給予高度肯定，稱AI熱潮持續升溫，推動企業不斷邁向新高度。

薩克斯同時為輝達執行長黃仁勳「站台」。黃仁勳近期曾抨擊對華「鷹派」，稱其戴上「恥辱徽章」，並指出唯有支持創新與出口，美國才能在各項國際競賽中獲勝。這也點燃美國「鷹派」怒火，抨擊黃仁勳為「中方的影響力代理人」。對此，薩克斯表示黃仁勳言論被斷章取義，強調「我想對所有批評黃仁勳的人說，你們為幫助美國贏得AI競賽做過什麼？」他認為輝達及黃仁勳在競賽中具戰略價值。