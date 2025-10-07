「中國內地」英文怎麼說？港府按北京指示公布官方版本

快訊

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
港媒報導，按大陸外交部駐港公署最新指示，要求統一「中國內地」的官方英文譯名應為「Chinese Mainland」。（美聯社）
港媒《明報》指出，按大陸外交部駐港公署最新指示，要求統一「中國內地」的官方英文譯名應為「Chinese Mainland」。未來在公開文件、網頁及新聞稿中採用新譯名，以確保一致性。香港行政會議員成員、資深律師湯家驊認為，不少人認為隨口一句，不用過於執著，但大陸外交部此舉再次「提醒我們用字不能馬馬虎虎」，應加倍小心。

據香港《經濟日報》，有消息稱，香港立法會秘書處引述政制局提醒全體議員，按大陸外交部駐港公署最新指示，「中國內地」的官方英文譯名應為「Chinese Mainland」，而非過往常用的「Mainland China」。至於「Mainland」、「中國大陸」及「中國內地」的表述仍可繼續沿用，已發布的文件則毋須修改。消息還指，港府各部門亦接獲相同通知。

《明報》稱，港府過去官方文件中較少使用「Chinese Mainland」，但自今年9月中起，政府各部門新聞稿已不再採用「Mainland China」的譯法。如香港財政司長陳茂波自2023年起在外訪講稿中，多次改用大陸的譯法。根據《基本法》英文版本，當中兩條條文使用「mainland of China」的說法；而其他香港法例及部分機構，如工聯會設於內地的諮詢服務中心，仍以「Mainland China」為英文名稱。

《星島日報》提到，湯家驊6日於社交平台對此發出評論文寫道，「中國大陸（Chinese Mainland）與大陸中國（Mainland China）、和內地與國內，分別在哪裡？不少人認為隨口一句，沒什麼大不了，不用過於執著罷？」

湯家驊認為，上述這項譯名指示再次提醒香港民眾「用字不能馬馬虎虎」。他指，不少人認為一個用詞差異無關緊要，但在外交語境中卻有明顯區別。他回憶，2000年以香港大律師公會主席身分率團訪京時，曾被時任國務院副總理錢其琛及最高人民法院院長肖揚接見。期間有人問他：「你說我們在『國內』，那你是否認為香港在『國外』？」令他當場語塞。

湯家驊稱，從那次經驗後，他深感法律及官方用語必須謹慎，「身為律師，用字不能隨便，一定要小心」。歷屆港府官員不時以「國內」指代「內地」（大陸），屬語病難改；而「Mainland China」一詞則暗示中國存在「大陸中國」與「其他中國」之分，易引起誤會。他認為，大陸外交部此次特別提醒，是出於「用心良苦」，提醒港人用字上應該加倍小心。

外交部 香港

