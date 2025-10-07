人民日報連8天發文唱多中國經濟 意外點出當前主要困境

中共中央黨報人民日報7日發表署名「鍾才文」、題為「深入了解中國就會堅定相信中國」的評論文章，強調只要深入了解中國，就會發現中國是完全值得信賴、可以深入合作的夥伴。而這已經是人民日報連續第八天發表「習近平經濟思想指引下的中國經濟專論」，引發外界關注。

人民日報9月30日起連續發布署名「鍾才文」的「習近平經濟思想指引下的中國經濟專論」。「鍾才文」是人民日報評論部長期使用的一個集體筆名，主要用於發表一些重要的評論文章，特別是關於黨建、思想理論和政治方向的重要稿件。

這八篇文章的標題依序為：「從全球視角看新時代中國經濟的跨越與蝶變」、「深刻認識中國經濟長期穩定發展的內在邏輯」「科學客觀看待我國當前經濟發展態勢」、「中國經濟轉型升級蘊含重大機遇」、「全面認識把握中國經濟高質量發展的確定性」、「中國是全球包容性發展的典範」、「中國經濟發展具有開放共贏性」、「深入了解中國就會堅定相信中國」。

這些文章明顯是為堅定各界對中國經濟的信心。例如第一篇文章就指出，「2012年至2024年，中國國內生產總值（GDP）從54萬億元增長到近135萬億元，年均增長6%，接近世界經濟年均增速（3.1%）的兩倍。」

第四篇則提到，「中國人均國內生產總值達1.3萬美元以上，超大規模市場體量穩步擴大，消費升級正處於關鍵時期，新需求牽引新供給、新供給創造新需求的過程，也是一個充滿投資機遇的過程。」

不過系列文章第三篇，內文一段直指當前中國經濟面臨的挑戰則格外引人矚目。

文章稱，「當前經濟運行仍面臨不少風險挑戰。外部環境的不確定性上升，保護主義單邊主義盛行，美國濫施關稅削弱世界經濟增長動能。國內大循環存在卡點堵點，供強需弱特徵較明顯，內需特別是消費增長內生動力不強，物價持續低迷，一些企業經營困難，一些地方財政收支矛盾突出，一些城市房地產市場在止跌回穩過程中出現波動。」

7日發表的第八篇文章則著力於反駁「中國威脅論」。文章指出，「中國自古以來愛好和平，即便在強盛時期，也是推崇儒家治國理念，旨在贏得他國尊敬，而不是從他國獲取經濟利益或以武力統治他國。」