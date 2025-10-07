美FCC將投票加強對陸電信設備限制 華為、中興遭點名

快訊

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
路透報導，美國聯邦通訊委員會（FCC）將在本（10）月投票，收緊對被認定具國家安全風險的中國公司所生產的電信設備的限制，這也是美國對北京一系列行動中的最新措施。

報導稱，美國電信監管機構此前已將包括華為（Huawei Technologies）、中興通訊（ZTE）、杭州海康威視（Hangzhou Hikvision）、中國移動和中國電信等公司列入所謂「覆蓋名單」（Covered List）內，禁止FCC批准這些中國大陸企業生產的新設備進口或銷售。

FCC主席卡爾（Brendan Carr）表示，機構將於10月28日投票，禁止授權包含覆蓋名單組件的設備，並授權FCC在特定情況下禁止已獲授權的受管名單設備銷售。

卡爾在聲明中指出，FCC還將討論，如何進一步完善流程，並防止「有問題」的設備進入美國網絡。他並表示，FCC有理由相信，覆蓋名單上的部分或全部中國公司可能試圖繞過禁令，以私人或「不受管制」方式在美國持續開展業務。

FCC此前已以國家安全為由，禁止部分中國大陸公司在美提供電信服務。9月，FCC開始程序，撤銷7個由北京當局擁有或控制的測試實驗室認證。FCC在今年5月已制定規則，禁止此類實驗室對智慧手機、攝影鏡頭及電腦等電子設備進行測試，以供美國使用。

根據規定，所有進入美國市場的電子產品都必須通過FCC的設備授權程序。FCC當時指出，目前約有75%的電子產品是在中國境內的實驗室完成測試。

路透當時指，FCC早前發現，多家實驗室與中國共產黨有深厚聯繫，包括部分與中國的國有企業或軍方相關的機構。這些實驗室在過去幾年內測試了數千款電子設備，並供應至美國市場。

FCC今年3月透露，正在調查覆蓋名單上的九家中國大陸公司，包括華為、中興通訊、海能達通信（Hytera Communications）、大華科技（Dahua Technology Company）、Pacifica Networks/ComNet以及中國聯通等企業。

另，FCC在2022年11月也已禁止批准華為與中興的新電訊設備，以及海能達通信、杭州海康威視和浙江大華科技的電信及視訊監控產品。

美國 北京

