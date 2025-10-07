美指中國在巴拿馬運河有惡性影響 中方稱無事實根據

快訊

中央社／ 北京7日電

美國駐巴拿馬大使卡布瑞拉近日稱，中國在巴拿馬運河與周邊的存在影響是「惡性的」。中國駐巴拿馬使館回應指，美國大使關於中國的表態無事實根據和科學道理。

聯合早報6日報導，巴拿馬當地媒體ContrapesoPanamá 5日刊登美國駐巴拿馬大使卡布瑞拉（KevinCabrera）專訪。卡布瑞拉表示，中國在運河與周邊的存在具有惡性影響，表現在如香港和記黃埔拖欠巴拿馬超過數億美元、中國在巴拉圭、瓜地馬拉、哥斯大黎加、捷克等國家發動網路攻擊等。

他稱，美國會撤銷與中國國企有業務往來的律師、銀行或商人的簽證。當被問及撤銷的理由時，卡布瑞拉表示，與那些出售腐敗、不可靠技術的中國公司合作，就是理由。簽證是一種特權，不是權利，「我們會確保進入美國的人是對我們國家有貢獻的人」。

中國駐巴拿馬使館發言人昨天針對該專訪發布聲明，表示美國大使關於中國的表態沒有事實根據和科學道理，企圖挑撥中國和地區國家關係，剝奪地區國家的外交自主權，服務美國地緣政治私利。

發言人稱，中國企業在巴拿馬和其他拉美國家開展的項目，為當地經濟社會發展作出重要貢獻。「美國大使的言論是在質疑地區國家的判斷力，嘲諷當地人民的智商」。

發言人提到，中方一貫反對並依法打擊駭客活動，中國企業產品的安全性十分可靠。美國則是全球已被證實的最大駭客帝國和監聽帝國，卻妄圖給中國扣上「網絡間諜」這頂大帽子，是典型的賊喊捉賊。

發言人還表示，「美方以簽證為武器，威脅巴拿馬政府官員、國會議員同中國交往。中國的朋友遍天下，真朋友是嚇不倒的。在米老鼠對他們關上大門時，大熊貓（貓熊）向他們張開雙臂」。

美國總統川普（Donald Trump）多次表明要拿回巴拿馬運河，並指中國正營運巴拿馬運河。事件令管理巴拿馬運河兩端兩個港口的香港長和集團陷入美中政治角力中，且已不止一次有美國官員將長和與中國當局扯上關係。

