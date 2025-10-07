快訊

肯定殲10戰功？巴基斯坦：在印巴衝突表現「異常出色」

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
印度與巴基斯坦5月爆發持續4天的短暫武裝衝突，據稱巴基斯坦當時曾以殲-10擊落印度多架戰機。（新華社）
印度巴基斯坦5月爆發持續4天的短暫武裝衝突，據稱巴基斯坦當時曾以殲-10擊落印度多架戰機。巴基斯坦近日稱，在5月與印度的衝突中部署的中國大陸武器系統表現「異常出色」，而這些武器占據其近期軍購的大部分。這是巴基斯坦對北京製造武器的最新認可。

巴基斯坦總統札達里9月曾親赴中國航空工業集團成都飛機工業集團（成飛）參訪，並豎起大拇指與殲-10和「梟龍」戰機合照。

據彭博報導，巴基斯坦軍方發言人喬德里（Ahmed Sharif Chaudhry）近期在伊斯蘭馬巴德受訪時說道，「我們對各種技術都持開放態度」，「當然，最近中國的一些平台表現得異常出色。」

報導稱，5月的印巴衝突中，巴基斯坦首次大規模使用中國大陸製造的現代化武器系統，其中包括殲-10C戰鬥機。巴基斯坦堅稱，殲-10C擊落了多架印度飛機，包括法國製造的陣風戰鬥機。自衝突爆發以來，這些系統的表現一直備受關注。

不過，巴基斯坦擊落印度戰機的具體情況仍存在爭議，雙方都聲稱在以往衝突中取得過軍事勝利，但分析人士對這些說法的真實性提出質疑。

喬德里表示，巴基斯坦最近將擊落印度飛機的記錄，從先前的6架增加到7架。彭博說，這一說法與美國總統川普近期所提到的數字相符。川普當時在弗吉尼亞州的一次演講中說，「他們剛剛擊落了7架飛機」，但沒有具體說明是哪一方擊落的。

印度國防部發言人則未直接回應此一新說法，而是提及印度空軍參謀長辛格（AP Singh）10月3日發表的談話。當時，辛格稱，印度在衝突中摧毀了大約12架巴基斯坦飛機。印度此前曾否認巴基斯坦先前聲稱的印度損失6架飛機的說法，儘管印度在5月承認有數量不詳的飛機被擊落。

此前，據巴基斯坦總統辦公室Ｘ官方帳號消息，札達里9月12至21日到大陸出席活動，並前往四川、上海和新疆等地參訪。其中，札達里在9月14日專程前往中國航空工業集團成都飛機工業集團（成飛）參訪，與殲-10和「梟龍」戰機合照。

扎達里高度評價殲-10和成飛與巴國企業合作研製的「梟龍」戰機在增強巴基斯坦空軍實力方面發揮的作用，並稱讚中國航空工業集團是中國大陸科技進步和中巴戰略夥伴關係的象徵。

據央視新聞早前報導，今年5月7日5時10分左右，巴基斯坦三軍新聞局發言人確認，巴方擊落5架印度戰機，分別為3架陣風、1架米格、1架蘇-30。

巴基斯坦總統札達里9月14日赴成飛參訪時大讚殲-10戰機作戰能力出色，並豎起大拇指與殲-10和「梟龍」戰機合照。（圖／取自巴基斯坦總統辦公室Ｘ帳號）
巴基斯坦總統札達里9月14日赴成飛參訪時大讚殲-10戰機作戰能力出色，並豎起大拇指與殲-10和「梟龍」戰機合照。（圖／取自巴基斯坦總統辦公室Ｘ帳號）

