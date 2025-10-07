中朝關係再升溫？李強將赴北韓參加建黨80周年活動

大陸外交部7日宣布，中共中央政治局常委、國務院總理李強將前往北韓出席朝鮮勞動黨建黨80周年慶祝活動，並對朝鮮進行正式友好訪問。此前，有分析曾指，北韓外長崔善姬赴陸訪問可能是為大陸高層官員10月上旬出席朝鮮勞動黨建黨80周年閱兵式鋪路。

據大陸外交部網站消息，發言人表示，應朝鮮勞動黨中央委員會和朝鮮民主主義人民共和國政府邀請，李強將於10月9日至11日率中國黨政代表團出席朝鮮勞動黨建黨80周年慶祝活動，並對朝鮮進行正式友好訪問。

此前，北韓官媒朝中社1日報導，北韓最高領導人金正恩在中共建政76周年（10月1日）向大陸國家主席習近平致信，祝賀中華人民共和國成立76周年，並在賀文裡強調，無論國際形勢怎麼變，北韓勞動黨和北韓政府都會堅定發展平壤與北京的友誼，願與中國密切戰略溝通和合作，深化兩國關係，維護地區及世界和平穩定。

而前一日（9月30日），崔善姬結束4天訪陸行程。崔善姬9月27日應大陸外長王毅邀請，搭乘專機抵達北京首都機場，開啟大陸訪問行。她首先於9月28日與王毅會談，9月29日再與李強舉行會晤。

新華社當時報導，李強表示，9月初中共總書記習近平與北韓領導人金正恩在北京舉行會晤，就深化發展兩國友好合作關係達成共識。中方讚賞北韓在涉及大陸核心利益和重大關切問題上，始終給予中方堅定支持，願與北韓繼續深化協作，更好維護共同利益。

崔善姬則稱，鞏固和發展對陸關係是北韓堅定不移的立場，符合兩國和兩國人民根本利益。北韓將在「台灣、涉疆、涉藏、涉港」等涉及大陸核心利益問題上，堅定支持中方立場。

此次是崔善姬本月初陪同金正恩出席北京九三閱兵後，時隔三周再次訪陸，也是她自2022年6月就職北韓外長以來，首次單獨訪陸。當時，有分析認為，可能為大陸高層官員10月上旬出席朝鮮勞動黨建黨80周年閱兵式鋪路。中朝關係因朝俄關係去年升溫而一度疏遠；但在金正恩9月訪陸參加九三閱兵後，似乎得到增強。

新加坡聯合早報引述南洋理工大學拉惹勒南國際研究院副教授李明江分析指，習近平應不會親赴平壤，因大陸最高領導人並無參加北韓閱兵慣例，同時也要顧及與美、南韓互動，但可能會派比上次層級更高、排名更靠前的領導人出席朝鮮閱兵式。