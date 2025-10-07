港府按指示 「中國內地」英譯Chinese Mainland

香港立法會秘書處近日引述政制及內地事務局提醒全體議員，按中國外交部駐香港特派員公署最新指示，「中國內地」的官方英文譯名為「Chinese Mainland」，而非「Mainland China」。香港政府各部門近日也收到相同指示。

綜合星島日報及香港經濟日報等港媒近日報導，立法會秘書處提醒議員及其辦事處，確保日後發布的文章，統一採用上述官方譯名，過往已發布的資料則無需修改。「Mainland」、中文版「中國大陸」或「中國內地」的寫法可以繼續用。

香港行政會議成員湯家驊昨天在其臉書發文，表示「中國大陸（Chinese Mainland）與大陸中國（Mainland China）、和內地與國內，分別在哪裡？」不少人認為不用過於執著。

湯家驊說，2000年他首次以大律師公會主席身分帶團到訪北京，被時任國務院副總理錢其琛問到，若稱中國為「國內」，「那你是否認為香港在『國外』」，湯家驊當時無言以對。

湯家驊說，「大陸中國」（Mainland China）意味着中國有大陸中國和其他中國之分。現在中國外交部再一次提醒大家用字不能馬馬虎虎，用心良苦。