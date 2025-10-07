快訊

美中巴拿馬運河問題再交鋒 陸批美：沒有事實根據和科學道理

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
美駐巴拿馬大使批陸影響「惡性」，中方駁斥指言論無據，反嗆「米老鼠關門、大貓熊張臂」。圖為一艘美國海軍提康德羅加級飛彈巡洋艦8月29日停泊巴拿馬運河入口處。（路透）
美駐巴拿馬大使批陸影響「惡性」，中方駁斥指言論無據，反嗆「米老鼠關門、大貓熊張臂」。圖為一艘美國海軍提康德羅加級飛彈巡洋艦8月29日停泊巴拿馬運河入口處。（路透）

美國總統川普再度入主白宮後，在巴拿馬運河問題與中國大陸爭論不休。美國駐巴拿馬大使館近日稱，中國大陸在運河周邊的存在影響是「惡性的」。而中國大陸駐巴拿馬大使館則駁斥回應指稱，美國駐巴拿馬大使針對中國大陸的表態沒有事實根據和科學道理。同時，批評美國簽證問題指，「在米老鼠對他們關上大門時，大貓熊向他們張開雙臂」。

中國大陸駐巴拿馬使館6日於微信公眾號發出聲明表示，美國大使關於中國的表態沒有事實根據和科學道理，企圖挑撥中國大陸同地區國家關係，剝奪地區國家的外交自主權，服務美地緣政治私利，正在遭到越來越多批評和反對。中國大陸堅持共商共建共享原則同各國展開互利合作。中國大陸政府一貫要求企業在海外遵守當地法律法規，積極回饋當地社會。「美國大使的言論是在置疑地區國家的判斷力，嘲諷當地人民的智商。」

聲明還稱，中方一貫反對並依法打擊駭客活動，中國大陸企業產品的安全性十分可靠。眾所周知，美國是全球已被證實的最大駭客帝國和監聽帝國，卻妄圖給中國大陸扣上所謂「網路間諜」這頂大帽子，是典型的賊喊捉賊。

談及簽證問題，聲明強調，「美方以簽證為武器，威脅巴拿馬政府官員、國會議員同中國交往。中國的朋友遍天下，真朋友是嚇不倒的。在米老鼠對他們關上大門時，大貓熊向他們張開雙臂」。

聲明在最後表示，「謊言無法遮蓋真理，詆譭別人無法美化自己，威脅恐嚇更只會暴露自身的霸道和虛偽。我們奉勸美方放下傲慢與偏見，多做真正有利於地區國家發展和人民福祉的事」。

新加坡《聯合早報》指，巴拿馬當地媒體《Contrapeso Panamá》5日刊出美國駐巴拿馬大使卡布瑞拉（Kevin Marino Cabrera）訪問。卡布瑞拉指出，中國大陸在運河與周邊的存在具有「惡性」影響，表現在如香港和記黃埔拖欠巴拿馬超過數億美元，還有中國大陸在巴拉圭、瓜地馬拉、哥斯大黎加、捷克等國家發動網絡攻擊等。

卡布瑞拉還稱，美國會撤銷與中國大陸國企有業務往來的律師、銀行或商人的簽證。被問及撤銷的理由，他並稱，「與那些出售腐敗、不可靠技術的中國公司合作，就是理由」，「簽證是一種特權，不是權利。我們會確保進入美國的人是對我們國家有貢獻的人。」中國大陸公司在當地的橋樑和隧道項目延誤，並指控中國企業「送錢、搞腐敗、破壞環境」等。

