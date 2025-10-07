聽新聞
陸十一長假 共機持續擾台

聯合報／ 記者賴錦宏／綜合報導
中共軍機艦持續擾台。圖／國防部提供
中共軍機艦持續擾台。圖／國防部提供

在大陸十一長假之際，中共中央軍委機關報「解放軍報」昨天發文稱，廣大官兵應把深厚愛國之情轉化為忠誠履職盡責的實際行動，始終繃緊戰備弦，厲兵秣馬、枕戈待旦，確保全時待戰、隨時能戰。

「解放軍報」六日發布署名評論文章稱，舉國歡慶日，官兵戰備時。十一假期，從繁華都市到大漠戈壁，從萬里長空到高原海島，人民子弟兵堅守戰位、忠誠履職，用軍人特有方式表達對祖國深沉的愛。

文章說，國不可一日無防，軍不可一日無備。備戰甚於防川，止戰高於勝戰。當今世界變亂交織，百年變局加速演進，國際政治紛爭和軍事衝突多點爆發，中國安全形勢不穩定性不確定性增大。廣大官兵只有始終保持箭在弦上、引而待發的戰備狀態，才能有效應對各類突發情況。

國防部昨天表示，統計自前天上午六時起至昨天上午六時止，共偵獲共機十架次（其中七架次逾越台灣海峽中線進入北部空域）、共艦六艘，持續在台海周邊活動。

