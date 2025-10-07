聽新聞
陸首部潛台共諜劇 港媒：促統意味濃

聯合報／ 記者林則宏賴錦宏／綜合報導
一九五○年六月十日前夕，吳石（前左）等四名共諜在被槍決前畫押。圖／取自百度百科
一九五○年六月十日前夕，吳石（前左）等四名共諜在被槍決前畫押。圖／取自百度百科

大陸第一齣以真人真事潛台共諜為主題的電視劇「沉默的榮耀」，日前在央視播出，引發兩岸關注。這部真實的諜戰劇發生在一九五○年代台灣，故事圍繞在兩名潛伏在國防部的中將共諜、一名女交通員，與保密局之間的纏鬥。最終包括四名主角等一千一百多名共諜被捕後槍決在台北馬場町。

陸國安部介入 針對性強

「沉默的榮耀」選在九月卅日中共第十二個烈士紀念日播出，播出後收視率衝進前三，並引發觀眾熱議。值此兩岸關係不佳，此劇政治意味濃、針對性極強。

陸媒報導，該劇由大陸國家安全部、國台辦指導。拍攝地點在福建的廈門、福州等地，包括台灣總督府（總統府）、國防部、永樂町（迪化街）商鋪的建築與招牌文字等均以一比一的比例復刻，務求真實符合歷史。

該劇導演楊亞洲說：「本劇的歷史意義，在於首次以真實姓名、真實事件，將這段隱秘而偉大的鬥爭全景式托出。」且在取得這些烈士後人的同意後才能拍攝。

戲劇主角是中共潛伏在台灣的國防部中將參謀次長吳石、國防部中將高參陳寶倉、吳石的上校副官聶曦、交通員朱楓等。

本劇講述一九四九年八月國民政府退守台灣時，中共黨員吳石奉命潛伏台灣擔任國防部參謀次長，與交通員朱楓組成「東海情報小組」，向中共華東局提供金門島兵力變化、西南戰役國軍調動等重要軍事情報。一九五○年一月因中共台灣省工委蔡孝乾被捕後叛變，供出台灣共諜組織，最終導致一千多名共諜被捕，包括吳石等一千一百多人被槍決在台北馬場町。

對台地下工作 不再淡化

根據大陸官方數據，一九四九年前後，中共派出一千五百名幹部扮成老師、小販、及各行各業人士秘密入台。過去，大陸對於在台灣的隱蔽戰線鬥爭淡化處理，但近年漸趨高調。二○一三年十二月，北京西山無名英雄紀念廣場落成，吳石、朱楓、陳寶倉、聶曦四人塑像面東而立。

香港星島日報發表署名文章稱，大陸過去有不少打入國民黨內部的諜戰劇，比如「潛伏」、「風箏」，但那時國民黨還未敗退台灣，「沉默的榮耀」填補了這段空白，吳石在被槍決前在牢房中以鮮血寫下「台灣必歸」四個大字，呈現震驚天下的「密使一號」大案。

星島稱，這次首次將「四烈士」的事跡以電視劇的形式呈現，影響更為深遠。在當前兩岸形勢嚴峻、民進黨「謀獨」的背景下，電視劇光明正大紀念為「國家統一」獻身的英烈，毫不避諱歌頌視死如歸的中共特工，「促統」味道很濃。

