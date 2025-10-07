中印月底恢復直航 兩國回暖信號

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

在中斷超過五年後，中國、印度之間的直航航班將於10月底重啟。中國國際航空、中國東方航空、中國南方航空及山東航空四家航司已正式向印度德里機場提交航班起降時刻申請。

中通社報導，根據申請資料，中國四家航司計畫恢復北京、上海、廣州、昆明至新德里的航線。東航還計畫重啟昆明至加爾各答航線，進一步拓展中國西南與印度東部的連接。與此同時，印度最大航司靛藍航空（IndiGo）也已宣布將於10月26日開通加爾各答至廣州的每日直飛航班，並籌備新德里至廣州航線。

疫情前中印航空市場已具規模。2019年，新德里—上海航線年客運量達14.9萬人次，位居榜首。當時協議允許雙方每周各運營42班，但印度航司僅執行19班，顯示其國際航線運營相對滯後。

直航恢復的背後，是高層外交的持續推動。今年初，中印副外長級對話達成六點共識，明確「恢復直航」。8月，中國外長王毅與印度外長蘇傑生會談，同意盡早復航並修訂《民航運輸協定》。印度總理莫迪亦在出席上合峰會期間表示，印中是發展夥伴而非對手。

中國外交部發言人多次表示，恢復直航符合雙方共同利益，中方願與印方相向而行。如今，隨著簽證、航權、時刻申請等環節逐一落實，這條中斷五年的「空中橋樑」終於迎來貫通曙光。

專家分析指，復航不僅關乎航空業本身，更被視為中印關係逐步回暖的重要信號，標誌著中印航空連接進入實質性恢復階段。中國駐印度大使徐飛洪多次公開表示歡迎印度遊客，並強調中方在恢復印度香客赴西藏神山聖湖朝聖等議題上展現誠意與守信。

自2020年初因新冠疫情及地緣政治因素導致直航中斷以來，兩國人員往來幾近停滯。如今，隨著印度恢復向中國公民發放旅遊簽證、中國持續為印度旅客提供便利、高層外交互動頻繁，雙邊關係正謹慎邁入重啟期。

印度 航線 外交部

延伸閱讀

經部明年砸百億 海外大拓銷…協助工具機、水五金等受關稅衝擊產業

印度參與聯合國部隊派遣 女性成行動一大亮點

印度首曝印巴空戰「詳細戰果」 稱擊落巴國陸製與美製高科技戰機

不滿女兒交往低種姓男！印度狠父實施「榮譽處決」槍殺她棄屍

相關新聞

陸首部潛台共諜劇 港媒：促統意味濃

大陸第一齣以真人真事潛台共諜為主題的電視劇「沉默的榮耀」，日前在央視播出，引發兩岸關注。這部真實的諜戰劇發生在一九五○年...

新聞眼／「沉默的榮耀」 對台新統戰

大陸在九月卅日中共烈士紀念日播出「沉默的榮耀」諜戰劇，它藉由紀念犧牲在台的中共地下戰士，彰顯出「台灣必歸」的主題，這是一...

香港電影國安審查 4年禁了13部

曾被譽為「東方好萊塢」的香港，如今風光已不再。香港明報指出，二○二一年港府修訂「電影檢查條例」，要求檢查員審查及分級影片...

陸十一長假 共機持續擾台

在大陸十一長假之際，中共中央軍委機關報「解放軍報」昨天發文稱，廣大官兵應把深厚愛國之情轉化為忠誠履職盡責的實際行動，始終...

中印月底恢復直航 兩國回暖信號

在中斷超過五年後，中國、印度之間的直航航班將於10月底重啟。中國國際航空、中國東方航空、中國南方航空及山東航空四家航司已...

中共軍報：中國安全形勢不穩定性增大 要繃緊戰備

中共解放軍報今天選在中秋節發表短評說，當今中國安全形勢的「不穩定性、不確定性增大」。共軍官兵只有「始終保持箭在弦上、引而...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。