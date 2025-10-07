中印月底恢復直航 兩國回暖信號

在中斷超過五年後，中國、印度之間的直航航班將於10月底重啟。中國國際航空、中國東方航空、中國南方航空及山東航空四家航司已正式向印度德里機場提交航班起降時刻申請。

中通社報導，根據申請資料，中國四家航司計畫恢復北京、上海、廣州、昆明至新德里的航線。東航還計畫重啟昆明至加爾各答航線，進一步拓展中國西南與印度東部的連接。與此同時，印度最大航司靛藍航空（IndiGo）也已宣布將於10月26日開通加爾各答至廣州的每日直飛航班，並籌備新德里至廣州航線。

疫情前中印航空市場已具規模。2019年，新德里—上海航線年客運量達14.9萬人次，位居榜首。當時協議允許雙方每周各運營42班，但印度航司僅執行19班，顯示其國際航線運營相對滯後。

直航恢復的背後，是高層外交的持續推動。今年初，中印副外長級對話達成六點共識，明確「恢復直航」。8月，中國外長王毅與印度外長蘇傑生會談，同意盡早復航並修訂《民航運輸協定》。印度總理莫迪亦在出席上合峰會期間表示，印中是發展夥伴而非對手。

中國外交部發言人多次表示，恢復直航符合雙方共同利益，中方願與印方相向而行。如今，隨著簽證、航權、時刻申請等環節逐一落實，這條中斷五年的「空中橋樑」終於迎來貫通曙光。

專家分析指，復航不僅關乎航空業本身，更被視為中印關係逐步回暖的重要信號，標誌著中印航空連接進入實質性恢復階段。中國駐印度大使徐飛洪多次公開表示歡迎印度遊客，並強調中方在恢復印度香客赴西藏神山聖湖朝聖等議題上展現誠意與守信。

自2020年初因新冠疫情及地緣政治因素導致直航中斷以來，兩國人員往來幾近停滯。如今，隨著印度恢復向中國公民發放旅遊簽證、中國持續為印度旅客提供便利、高層外交互動頻繁，雙邊關係正謹慎邁入重啟期。