強化愛國教育 近3年有20多萬港生到大陸交流

中央社／ 香港6日電

香港教育官員今天表示，香港與中國大陸於2023年初恢復全面通關之後，至今已有20多萬名學生到中國大陸考察及交流。

香港2019年爆發「反送中」運動，港府於2021至22學年度推出公民與社會發展科（公民科），取代舊有通識教育科；公民科內容包括規定各校安排高中生至少有前往大陸考察一次的機會，讓學生了解中國國情和發展，提升國民身分認同。

教育局首席助理秘書長葉秀媚今天在教育局官方網頁撰文表示，局方一直積極推動公民科的大陸考察及中小學生的大陸交流計畫，目的是讓學生從歷史、文化、經濟及科技等多個角度，體驗中國發展的脈動和成就。

她說，自香港與大陸恢復全面通關後，已有20多萬名學生參與公民科大陸考察及學生大陸交流計畫，並指校長、教師及學生普遍反應正面，認為交流活動不僅擴大視野，更進一步加強了國民身分認同。

她透露，為配合政策方向，教育局與大陸方面緊密合作，在公民科大陸考察及學生大陸交流計畫中，在2025至26學年度推廣建國歷史體驗研學新路線，行程包括參觀上海中共一大會址、重慶抗戰遺址博物館、侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館等。

考察 香港 教育局

