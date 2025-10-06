快訊

國家警報響了！「2縣市」大雷雨轟1個半小時

「鋼鐵傘兵」秦良丰突喊真的累了 意外揭蔣萬安暖舉

福州兩岸中秋茶話會 宋濤：要共同守護「家」的完整

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
10月4日晚，大陸國台辦主任宋濤等出席在福州舉行的兩岸同胞迎中秋茶話會。（中新社）
10月4日晚，大陸國台辦主任宋濤等出席在福州舉行的兩岸同胞迎中秋茶話會。（中新社）

大陸國台辦主任宋濤前天在福州出席兩岸同胞迎中秋茶話會，表示兩岸同胞都是中國人、是一家人。他呼籲堅守民族大義，堅決反對「台獨」分裂和外來干涉，共同守護「家」的完整。

據中新社報導，250多名兩岸同胞前晚出席迎中秋聯誼活動，500架無人機在天空中排列出「兩岸一家親 閩台親上親」等圖案。

宋濤說，今年是抗戰勝利80周年，也是台灣光復80周年。北京9月3日舉行了莊嚴隆重的紀念大會，包括台灣同胞在內的全體中華兒女都倍感振奮、深受鼓舞，很多在台灣收看大會轉播的台胞也喊出「我是中國人」「中華民族萬歲」。這充分說明兩岸同胞對中國人的身份有共同的認同、對實現中華民族偉大復興有共同的願景。

宋濤強調，兩岸同胞都是中國人、是一家人。要堅守民族大義，堅決反對「台獨」分裂和外來干涉，共同守護「家」的完整；要常來常往、走近走親，促進兩岸交流合作，深化兩岸融合發展，共同增進「家」的福祉。要努力推動兩岸關係和平發展和祖國統一，積極參與強國建設、民族復興偉業，共同創造「家」的新輝煌。

本次活動由福州市和連江縣（馬祖）共同主辦，中國國民黨副主席連勝文和國民黨立委陳雪生、連江縣議會議長張永江及縣代表團、在閩台胞代表共約200位台胞參加。活動現場布置中秋花燈及馬祖文旅、民俗體驗、台企展示等主題展區，宣介赴馬祖旅遊、展示閩台中秋傳統民俗和福州兩岸融合發展示範區建設成果。

馬祖 中秋 中國人

延伸閱讀

飲食維護 月圓花好人不「圓圓的」

中秋後再迎國慶！桃園巨型「國旗花布」溪海休區衝打卡

契子女中秋回宮團圓祈福 新港奉天宮延續百年傳統

每逢中秋佳節 高雄岡山回收阿伯「知名不具」捐錢送愛

相關新聞

首部潛台共諜劇央視熱播 真人真事改編政治意味濃厚

中國大陸第一齣以潛台共諜為主題的戲劇《沉默的榮耀》，大陸「十一」長假期間在央視開播，政治意味濃厚。香港星島日報表示，《沉...

香港電影審查新制實施近4年 13部因國安考量遭禁映

曾被譽為「東方好萊塢」的香港，如今風光已不再。香港明報指出，2021年港府修訂《電影檢查條例》，要求檢查員審查及分級影片...

福州兩岸中秋茶話會 宋濤：要共同守護「家」的完整

大陸國台辦主任宋濤前天在福州出席兩岸同胞迎中秋茶話會，表示兩岸同胞都是中國人、是一家人。他呼籲堅守民族大義，堅決反對「台...

殲35、35A機庫首度公開 總設計師揭隱身等3核心技術

官媒央視近日頻頻披露中國多種戰機的研發過程和性能，大秀軍事肌肉，昨天又首次曝光中國自主研製最新一代隱身艦載戰鬥機「殲35...

高市早苗用反華內容訓練AI 中官媒提醒日對華政策要積極理性

64歲的高市早苗近日當選日本自民黨總裁，可望成為新的日本首相，外界關注被稱為「女版川普」、「女版安倍」的高市早苗上任後，...

任日相能有1年？中學者普遍看衰高市「當不久」

日本前經濟安全保障擔當大臣高市早苗4日當選自民黨首位女性黨魁，並且極可能成為日本首位女性首相。對此，中國學者卻普遍看衰，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。