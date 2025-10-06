福州兩岸中秋茶話會 宋濤：要共同守護「家」的完整

大陸國台辦主任宋濤前天在福州出席兩岸同胞迎中秋茶話會，表示兩岸同胞都是中國人、是一家人。他呼籲堅守民族大義，堅決反對「台獨」分裂和外來干涉，共同守護「家」的完整。

據中新社報導，250多名兩岸同胞前晚出席迎中秋聯誼活動，500架無人機在天空中排列出「兩岸一家親 閩台親上親」等圖案。

宋濤說，今年是抗戰勝利80周年，也是台灣光復80周年。北京9月3日舉行了莊嚴隆重的紀念大會，包括台灣同胞在內的全體中華兒女都倍感振奮、深受鼓舞，很多在台灣收看大會轉播的台胞也喊出「我是中國人」「中華民族萬歲」。這充分說明兩岸同胞對中國人的身份有共同的認同、對實現中華民族偉大復興有共同的願景。

宋濤強調，兩岸同胞都是中國人、是一家人。要堅守民族大義，堅決反對「台獨」分裂和外來干涉，共同守護「家」的完整；要常來常往、走近走親，促進兩岸交流合作，深化兩岸融合發展，共同增進「家」的福祉。要努力推動兩岸關係和平發展和祖國統一，積極參與強國建設、民族復興偉業，共同創造「家」的新輝煌。

本次活動由福州市和連江縣（馬祖）共同主辦，中國國民黨副主席連勝文和國民黨立委陳雪生、連江縣議會議長張永江及縣代表團、在閩台胞代表共約200位台胞參加。活動現場布置中秋花燈及馬祖文旅、民俗體驗、台企展示等主題展區，宣介赴馬祖旅遊、展示閩台中秋傳統民俗和福州兩岸融合發展示範區建設成果。