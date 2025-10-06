快訊

中共軍報：中國安全形勢不穩定性增大 要繃緊戰備

中央社／ 台北6日電
圖為解放軍空降兵。（新華社）
圖為解放軍空降兵。（新華社）

中共解放軍報今天選在中秋節發表短評說，當今中國安全形勢的「不穩定性、不確定性增大」。共軍官兵只有「始終保持箭在弦上、引而待發的戰備狀態」，才能有效應對各類突發情況。

解放軍報今天是在頭版的「八一銳評」專欄中，發表這篇以「始終繃緊戰備弦」為題的短評。

這篇評論說，「舉國歡慶日，官兵戰備時」，「國不可一日無防，軍不可一日無備」，「備戰甚於防川，止戰高於勝戰」。當今世界變亂交織，「百年變局」加速演進，國際政治紛爭和軍事衝突多點爆發，中國安全形勢「不穩定性、不確定性增大」。

評論又說，廣大共軍官兵只有「始終保持箭在弦上、引而待發的戰備狀態」，才能有效應對各類突發情況，讓節日成為「歡樂、祥和、平安的日子」。

這篇評論宣稱，「哪怕風似刀來山如鐵，祖國山河一寸不能丟」，廣大共軍官兵應以實際行動「忠誠履職盡責」，始終「繃緊戰備弦，厲兵秣馬、枕戈待旦，確保全時待戰、隨時能戰」。

