英媒：陸切斷英駐北京使館供水 施壓批准陸建超級使館

英國媒體報導稱，中國大陸正切斷駐北京的英國外交官的供水，以迫使英國政府屈服於中國在倫敦建立「超級大使館」的要求。

《每日郵報》引述英國政府消息人士稱，英國駐北京大使館的工作人員困在一棟破舊不堪的建築裡，面臨連續數小時停水的情況，他們甚至被迫使用壁球場作為臨時辦公室。

一名消息人士稱，儘管英國外交部早在2020年就批出一項價值1億英鎊的翻修合同，但中國拒絕讓工程開工，而自身計劃也懸而未決。

消息人士說：「有時候我們的供水會消失，這種說法挺有意思的。他們利用我們的大使館來迫使我們對他們的大使館採取行動。我們的大使館須要徹底翻修，這被忽視了。這種做法既不光彩，也不符合外交禮儀。」

中國大陸2018年購入倫敦塔附近的舊皇家鑄幣廠，計劃將目前坐落在倫敦波特蘭坊的大使館遷至該地。新館舍落成後，將成為中國在歐洲最大的大使館。

但由於遭到當地居民、議員及在英香港民主派人士反對，這項計劃過去三年停滯不前。英國和美國政界人士警告，中國在這個地段建造的大使館，可能成為間諜活動基地。英國媒體早前報導，美國白宮曾以通訊安全為由，向英國過問中國大使館新館舍一事，並對此表達憂慮。