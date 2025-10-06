香港電影審查新制實施近4年 13部因國安考量遭禁映

曾被譽為「東方好萊塢」的香港，如今風光已不再。香港明報指出，2021年港府修訂《電影檢查條例》，要求檢查員審查及分級影片時須考慮上映「是否會不利於國家安全」。迄今，送審影片超過3.9萬部，其中「因國家安全考慮」，累計有50部影片須修改內容，13部不核准上映。

對於13部遭禁演的電影為何，港府以披露資料將傷害或損害「維持安寧、公眾安全或秩序、或保障財物的工作」及「部門妥善而有效率的運作」為由拒絕提供名單。香港明報指出，在前述條例生效前五年，香港未曾有電影不核准上映情況。

香港明報並指出，現行法例及指引訂明電影檢查期限14天內完成，若涉及國安，商經局長可准延期28天審批，但導演周冠威新作《自殺通告》送檢逾兩個月仍沒結果。香港商經局表示，條文具體執行情況屬特區維護國家安全工作信息，不公開。

曾執導《十年》的周冠威說，其新作《自殺通告》8月4日已送呈香港電影報刊辦，至今逾兩個月仍不知道結果，「只說處理中」。周冠威表示，該片是探討學童輕生現象，不涉國安，故事背景亦非香港；並稱他執導的《一人婚禮》兩年前也未能過審。

周冠威指出，電影審查超時對後續工作影響大，「未拿到電檢（准映證）就不用（聯絡）發行商、戲院，統統是後話」。

在BBC中文2024年11月刊登的專訪中，香港導演杜琪峯曾說，「最近是我人生中最低潮的時候」。在專訪中，杜琪峯表談到在當前政治氣候下，香港電影人如何堅持創作。

BBC中文指出，被視為香港新導演搖籃的「鮮浪潮」國際短片節，2024年首次未獲得香港藝發局資助。這個有近20年歷史的計劃是由杜琪峯親自推動，旨在提拔香港新晉導演。

對於修訂《電影檢查條例》，港府早前曾強調，不會因此扼殺表達自由，且修法後香港仍有很多電影獲得好票房，因此不認為此舉對香港的電影品質有任何直接影響。

