中國對英駐中使館斷水 迫英批准建倫敦超級大使館

英國每日郵報報導，中國有時會關掉對英國駐北京大使館的供水，迫使英國政府批准中國在倫敦興建超級大使館的計畫。英方消息又指，2020年英國外交部已批出價值一億英鎊的駐北京大使館裝修合約，但中方一直不批准開工。

每日郵報（Daily Mail）5日報導，消息人士形容「有時我們的供水會『消失』，這是一種有趣的說法。他們利用我們的大使館來迫使我們批准他們的大使館。我們的大使館需要徹底翻新。這被無視了。這種行為既不友善，也不符合外交禮儀。」

消息表示，因為中方不批准英國駐北京大使館的裝修計畫，又會斷水數小時，有時大使館職員要在一個壁球場臨時辦工。

保守黨籍國會議員史密斯（Iain Duncan Smith）形容中方的做法是「令人震驚的策略」，但英國政府似乎準備將這座大家都知有安全風險的巨型大使館交給中國。

2018年中國買下位於東倫敦、可俯瞰中世紀城堡「倫敦塔」（Tower of London）的英國皇家鑄幣廠舊址（Royal Mint Court），該處土地近2萬2000平方公尺。中國計劃在原址興建新大使館，但因當地居民、國會議員及在英國的香港民主運動人士反對，計畫停滯多時。

英國政府原定9月9日公布結果，但隨後延期至10月21日前，聲稱需要更多時間考慮。每日郵報指出，預計英國政府很快會批准該計畫。