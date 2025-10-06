加強對台統戰 潛伏台灣共諜劇吳石真事改編

大陸十一長假期間，除加強對台海空巡邏外，也不忘在輿論戰和影視劇中加強對台統戰。諜戰劇《沈默的榮耀》十一期間在央視開播，引發熱議。該劇由大陸國安部、國台辦指導，由于和偉、吳越演員等擔綱，主人公是中共潛伏在台灣的國防部中將參謀次長吳石將軍，因叛徒出賣而殉職，就義前在牢房中用鮮血寫下「台灣必歸」四個大字，呈現「密使一號」大案。

導演楊亞洲說：「本劇的歷史意義，在於首次以真實姓名、真實事件，將這段隱秘而偉大的鬥爭全景式托出。」

9月30日，《沈默的榮耀》在央視8套正式開播。官方宣傳稿稱，這部獻禮十一大劇，是中共建政以來首部反映台灣隱蔽戰線鬥爭的重大主題影視作品。基於真實歷史事件創作，以吳石、朱楓、陳寶倉、聶曦等烈士為原型，呈現了一段波瀾壯闊的諜戰史詩。

「若一去不回，便一去不回」，電視劇鏡頭切到1949年8月，福州解放在即，表面上是福州綏靖公署副主任，暗地里為中共工作的吳石將軍（于和偉飾），收到了蔣介石調他赴台升任國防部參謀次長的委任狀，不顧好友的勸阻毅然赴台。

吳石不顧個人安危，與中共華東局女情報員朱楓（吳越飾）、國防部中將陳寶倉（那志東飾）、副官聶曦（魏晨飾）等人緊密配合，在數月內多次傳遞絕密軍事情報到大陸，幫助中共解放軍在多次戰役中研判了敵情，但因叛徒蔡孝乾出賣而被捕。宣傳稿指出，雖然國民黨用盡酷刑逼供，吳石在牢房中用鮮血寫下「台灣必歸」四個大字。

1950年6月10日，台灣當局以「為中共從事間諜活動」的罪名，對吳石等四人執行死刑。這就是震驚天下的「密使一號」大案，又稱吳石案。

《沈默的榮耀》集結大陸一線實力派演員，大多數場景在福建取景拍攝。值得一提的是，該劇絕大多數人物為真名真姓，情節主線符合歷史紀錄，這在諜戰劇中也是首次。電視劇氣氛深沈悲壯，于和偉憑「隱忍式炸裂演技」塑造吳石，獲得不少觀眾好評。

香港星島日報發表署名文章稱，大陸過去有不少打入國民黨內部的諜戰劇，比如《潛伏》、《風箏》，但那時國民黨還未敗退台灣，《沈默的榮耀》填補了這段空白，而且真人真事，主角是「共諜」吳石將軍，涉及敏感的「密使一號」大案。

1949年前後，按照中共解放台灣部署，1,500餘名幹部秘密入台；五十年代初，由於叛徒出賣，超過1,100人被國民黨公審處決，當中就包括吳石。過去，北京對於在台灣的隱蔽戰線鬥爭淡化處理，但近年漸趨高調。2013年12月，無名英雄紀念廣場在北京西山落成，吳石、朱楓、陳寶倉、聶曦四人塑像面東而立。