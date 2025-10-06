快訊

首部潛台共諜劇央視熱播 真人真事改編政治意味濃厚

聯合報／ 大陸中心／即時報導
中國大陸第一齣以潛台共諜為主題的真人真事改編戲劇《沉默的榮耀》，大陸「十一」長假期間在央視開播。（圖／取自《沉默的榮耀》微博帳號）
中國大陸第一齣以潛台共諜為主題的真人真事改編戲劇《沉默的榮耀》，大陸「十一」長假期間在央視開播。（圖／取自《沉默的榮耀》微博帳號）

中國大陸第一齣以潛台共諜為主題的戲劇《沉默的榮耀》，大陸「十一」長假期間在央視開播，政治意味濃厚。香港星島日報表示，《沉默的榮耀》開播後引發熱議。該劇首次以真實人物和歷史事件為創作背景，由大陸國家安全部、國務院台灣事務辦公室指導，戲劇主角是中共潛伏在台灣的「國防部中將參謀次長」吳石。

星島日報稱，吳石最終殉職，在遭槍決前在牢房中以鮮血寫下「台灣必歸」四個大字，「呈現震驚天下的『密使一號』大案」。該劇導演楊亞洲說：「本劇的歷史意義，在於首次以真實姓名、真實事件，將這段隱秘而偉大的鬥爭全景式托出。」

根據百度百科介紹，《沉默的榮耀》由中共江西省委宣傳部、江西省廣播電視局聯合攝製，楊亞洲執導。該劇以1949年前後為背景，「為首部聚焦新中國成立前後台灣隱蔽戰線鬥爭的重大主題電視劇」。

介紹稱，《沉默的榮耀》「基於吳石、朱楓、陳寶倉、聶曦等烈士真實事件創作，講述國民黨企圖阻撓新中國統一，中共黨員吳石奉命潛伏台灣擔任國民政府國防部次長，與交通員朱楓組成『東海情報小組』，向中共華東局提供金門島兵力變化、西南戰役國軍調動等重要軍事情報 。1950年因叛徒出賣，吳石等人被捕犧牲，其情報幫助解放軍在第二次舟山戰役中順利解放舟山群島。」

根據已故前監察委員高鳳仙2019年4月18日一份關於「『密使一號』吳石共諜案，審判12人有8大違失，槍決吳石有3大疑點」的新聞稿，高鳳仙表示，中共在國民黨內部最高情報官國防部中將參謀次長吳石，被中共命名為「密使一號」。

吳石在南京任國防部史政局中將局長時，自民國36年4月經投共之立法委員何遂介紹與共產黨建立關係後，不斷將國民黨軍隊在東南、華南、台灣的部署情況等重要情報遞交華東局轉給毛澤東、周恩來直接收看，給投共的吳仲禧安插監察官方便向共黨提供部隊資訊，於民國38年3月將國民黨長江江防部署圖交給華東局，對中共取得國共戰爭的勝利產生關鍵作用。

新聞稿稱，「嗣吳石於同年10月因任國防部中將參謀次長而飛抵台灣後，由因涉貪去職投共之前中將總監陳寶倉及東南軍政長官公署之總務處上校科長聶曦、第一處中校參謀方克華、第五處中校參謀江愛訓、空軍訓練司令部上尉參謀王濟甫等獲得相關軍事資訊，將所得情報派聶曦至香港交何遂或交給38年11月中共派遣來台聯絡員朱諶之轉呈毛澤東。」

共黨在台組織「台灣省工作委員會」負責人蔡孝乾於民國39年1月29日被捕獲而供出朱諶之等400多位在台間諜，朱諶之於同年2月18日被逮捕，吳石太太王碧奎及聶曦因代辦共諜出境證而於2月底被逮捕，吳石因朱諶之供出而於39年3月1日蔣總統復職當日被逮捕，嗣後陳寶倉、方克華、江愛訓、王濟甫、王正均等被分別逮捕或扣押。國防部保密局於39年3月20日向總統蔣中正呈報其破獲吳石等之經過及提出偵查意見書，嗣後又發現黃德美、林志森、吳鶴予涉案。

中華民國國防部參謀本部前參謀次長吳石為中共在台諜報人員，1950年3月被捕後，6月10日於台北市萬華區馬場町刑場被執行死刑。1965年，中華人民共和國追認其為「革命烈士」。（圖／取自微博）
中華民國國防部參謀本部前參謀次長吳石為中共在台諜報人員，1950年3月被捕後，6月10日於台北市萬華區馬場町刑場被執行死刑。1965年，中華人民共和國追認其為「革命烈士」。（圖／取自微博）

國防部 中共 國民黨

