陸學者：預計高市早苗將確保日中關係的總體穩定

對中國立場強硬的高市早苗當選日本自民黨總裁後，大陸學者分析，如今日本正面臨「川普2.0」時期，但現實挑戰與「川普1.0」時期極為類似，可以預期高市早苗上台後，也將在推動日美同盟的同時，推動對華接觸，確保日中關係的總體穩定，避免日本同時遭受日美、日中關係的動盪。

64歲的高市早苗4日當選自民黨新總裁，大概率成為日本首位女首相。大陸外交部發言人同日就此表態稱，希望日本恪守中日四個政治文件各項原則和共識，信守在歷史、台灣等重大問題上的政治承諾，奉行積極理性的對華政策。

《新京報》引述遼寧大學日本研究中心客座研究員陳洋說，由於高市早苗已明確表態將延續「安倍路線」，這也包含在對華關係上。陳洋稱，由於當前美國川普再次執政，可以參考「川普1.0」時期的日本對華政策，這可能是高市早苗執政後日本對華政策的總體框架。

陳洋說，「川普1.0」時期，日本面臨美國的經貿施壓，安倍政府在維持日美同盟關係總體穩定的同時，積極進行對華接觸，改善發展對華關係，推動中日第三方市場合作等。如今日本正面臨「川普2.0」時期，但現實挑戰與「川普1.0」時期極為類似，可以預期高市早苗上台後，也將在推動日美同盟的同時，推動對華接觸，確保日中關係的總體穩定，避免日本同時遭受日美、日中關係的動盪。

陳洋也分析，對於擅長外交、外交經驗豐富的日本首相來說，其個人在對華政策制定方面是存在影響力的。例如，安倍憑藉長期執政與強大的派系基礎，得以將「自由開放的印太」戰略制度化，對華立場相對強硬。

陳洋稱，高市早苗的外交經驗實際上較為有限，卻對中國抱有相對濃厚的刻板成見，這就決定了今後高市早苗政府的對華政策，很有可能既包含高市早苗個人的政治外交色彩，同時又夾雜了外務省等專業團隊的政策建議。 「也就是說，今後高市早苗政府的對華政策，可能呈現出一個矛盾相對突出的對華政策立場」。