解放軍報：始終繃緊戰備弦 確保隨時能戰

在大陸十一長假之際，中共中央軍委機關報《解放軍報》周一發文稱，廣大官兵應把深厚愛國之情轉化為忠誠履職盡責的實際行動，始終繃緊戰備弦，厲兵秣馬、枕戈待旦，確保全時待戰、隨時能戰。

《解放軍報》6日發布署名評論文章稱，舉國歡慶日，官兵戰備時。十一假期，從繁華都市到大漠戈壁，從萬里長空到高原海島，人民子弟兵堅守戰位、忠誠履職，用軍人特有的方式表達對祖國深沉的愛。

文章說，國不可一日無防，軍不可一日無備。備戰甚於防川，止戰高於勝戰。當今世界變亂交織，百年變局加速演進，國際政治紛爭和軍事衝突多點爆發，中國安全形勢不穩定性不確定性增大。

文章稱，廣大官兵只有始終保持箭在弦上、引而待發的戰備狀態，才能有效應對各類突發情況。

文章最後說，廣大官兵應把深厚愛國之情轉化為忠誠履職盡責的實際行動，始終繃緊戰備弦，厲兵秣馬、枕戈、待旦，確保全時待戰、隨時能戰。