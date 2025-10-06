快訊

台積電（2330）不拆股原因曝光？網一針見血：拆了就髒、散戶太多

住鄉下但沒車、幾乎不外食 40歲夫妻搬到郊區「低收入卻更富足」

整箱鳳梨酥被阿北搬走！佳德「高EQ神貼文」引5萬人按讚：小編要加薪

解放軍報：始終繃緊戰備弦 確保隨時能戰

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
圖為今年中共九三閱兵上的武警部隊方隊。（新華社）
圖為今年中共九三閱兵上的武警部隊方隊。（新華社）

在大陸十一長假之際，中共中央軍委機關報《解放軍報》周一發文稱，廣大官兵應把深厚愛國之情轉化為忠誠履職盡責的實際行動，始終繃緊戰備弦，厲兵秣馬、枕戈待旦，確保全時待戰、隨時能戰。

《解放軍報》6日發布署名評論文章稱，舉國歡慶日，官兵戰備時。十一假期，從繁華都市到大漠戈壁，從萬里長空到高原海島，人民子弟兵堅守戰位、忠誠履職，用軍人特有的方式表達對祖國深沉的愛。

文章說，國不可一日無防，軍不可一日無備。備戰甚於防川，止戰高於勝戰。當今世界變亂交織，百年變局加速演進，國際政治紛爭和軍事衝突多點爆發，中國安全形勢不穩定性不確定性增大。

文章稱，廣大官兵只有始終保持箭在弦上、引而待發的戰備狀態，才能有效應對各類突發情況。

文章最後說，廣大官兵應把深厚愛國之情轉化為忠誠履職盡責的實際行動，始終繃緊戰備弦，厲兵秣馬、枕戈、待旦，確保全時待戰、隨時能戰。

解放軍

延伸閱讀

「國外月亮特別圓」的秘密

港鐵車廂疑似出現「黃金」！被踩到後擴散滿地 網笑稱1事：名不虛傳

國民黨主席選舉 讓北京看到台灣「中國認同」在復甦？

兩壯漢攜近360件瑜珈褲入境深圳機場被查 網：罰他們全穿上

相關新聞

加強對台統戰 潛伏台灣共諜劇吳石真事改編

大陸十一長假期間，除加強對台海空巡邏外，也不忘在輿論戰和影視劇中加強對台統戰。諜戰劇《沈默的榮耀》十一期間在央視開播，引...

首部潛台共諜劇央視熱播 真人真事改編政治意味濃厚

中國大陸第一齣以潛台共諜為主題的戲劇《沉默的榮耀》，大陸「十一」長假期間在央視開播，政治意味濃厚。香港星島日報表示，《沉...

陸學者：預計高市早苗將確保日中關係的總體穩定

對中國立場強硬的高市早苗當選日本自民黨總裁後，大陸學者分析，如今日本正面臨「川普2.0」時期，但現實挑戰與「川普1.0」...

林佳龍前腳剛走 王毅7日訪義

大陸外交部發言人五日宣布，大陸外長王毅將於七日至十二日前往義大利與瑞士進行訪問。值得注意的是，我外交部長林佳龍上月才剛訪...

14年前殲20首飛畫面公開 試飛員飛了18分鐘：不過癮

2011年1月11日，殲20一飛沖天，鑄就了中國航空史上又一里程碑。時隔14年，總台「空天逐夢」昨日獨家公開這段珍貴畫面...

分析：殲6改裝成無人機 兼具誘餌、自殺攻擊等3大功能

俄羅斯和北約圍繞無人機事件對峙升級，使無人機再次成為熱點話題，此前在長春航展中首次公開、由殲6戰鬥機改裝成的無人機也再被...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。