林佳龍前腳剛走 王毅明訪義

大陸外交部發言人五日宣布，大陸外長王毅將於七日至十二日前往義大利與瑞士進行訪問。值得注意的是，我外交部長林佳龍上月才剛訪問過義大利羅馬。

大陸外交部發言人昨稱，應義大利副總理兼外交部長塔加尼、瑞士外長凱西斯邀請，王毅將於七日至十二日訪義並召開中義政府委員會第十二次聯席會議；赴瑞士舉行中瑞第四輪外長級戰略對話。

二○二三年九月，中義曾舉行政府委員會第十一次聯席會議。王毅當時呼籲中義雙方保持密切交往，夯實互信根基。但當年底，義政府表示不會續簽與北京在二○一九年簽訂的「一帶一路」相關備忘錄，形同退出，羅馬此舉一度衝擊中義關係。

我外長林佳龍九月十七日訪歐，期間停留義大利，並於羅馬出席駐義大利代表處館舍整修竣工典禮，與十六名義國參眾議員同台。典禮現場包括義大利參議院副議長錢益友及國會友台協會主席馬蘭等人出席。林佳龍強調，在全球局勢挑戰加劇的背景下，台義夥伴關係意義重大，透過持續對話與合作，雙方可共同為國際秩序與穩定做出貢獻。

此外，林佳龍日前應波蘭智庫「卡斯米爾波拉斯基基金會」邀請，在華沙安全論壇演說，也是我外長首次在該論壇公開演講。大陸官方則緊盯林佳龍行程，批評賴政府四處「竄訪」，渲染「大陸威脅」，唯恐世界不亂。對於林佳龍訪問奧地利被視為外交突破，大陸外交部則稱，「民進黨搞竄訪不可能撼動一中格局」。