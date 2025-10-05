高市早苗可望任日本首相 陸學者普遍看衰：當不久的！

日本前經濟安全保障擔當大臣高市早苗4日當選自民黨首位女性黨魁，並且極可能成為日本首位女性首相。但對於高市早苗將成為日本新任首相，大陸學者卻普遍看衰，認為其首相任期將不會太長，甚至質疑「能有一年嗎？」

上海外國語大學日本研究中心主任廉德瑰接受大陸網路媒體《觀察者網》專訪時表示，自民黨這次總裁選舉結果超出大多數人的預測。這似乎說明，日本政治人物在一位女性和一位年輕男性（小泉進次郎）之間做選擇時，還是對年輕人信心不足。

對於高市早苗極可能成為日本歷史上首位女性首相，廉德瑰指出，從近代第一位首相伊藤博文至今，日本從未出現過女性首相，因此這是劃時代的一步。但高市早苗當選並不意味著日本社會的性別觀念發生了根本轉變，日本要實現真正的男女平等恐怕還需要時間。

廉德瑰表示，總體來看，高市政權與在野黨關係基礎不牢，能否擺脫目前執政聯盟在議席上的少數困境，將是她面臨的一大難題。

針對日本政壇「一年一相」的現象，廉德瑰稱，這其實和日本自民黨內部的派閥政治密切相關。高市如果經濟搞不好，也會和石破茂一樣，其他派閥將會借機要求她下台。

廉德瑰說，日本「一年一相」的困境很難擺脫，「我們沒有理由認為高市早苗能建立長期政權，說不定一年後她就下去了。」他還指出，如果中日關係處理不好，高市的首相之位恐怕也坐不長。

大陸日本問題專家、歷史學者沙青青則認為，高市沒有自己的「子弟兵」。雖從政多年，但未曾在自民黨內擔任要職，如幹事長。也沒有在內閣出任過重要省廳的大臣，如外務省、防衛省等。因此，對於高市未來能否做好黨總裁和首相，他劃上一個很大的問號。沙青青說，其實，高市能做多久的首相，還是未知數。

黑龍江省社會科學院東北亞研究所研究員笪志剛表示，高市本人的保守姿態迎合了一些基層黨員、議員和社會媒體的追捧，但也蘊藏著很大的風險。

笪志剛指出，在外交問題上，尤其是在對美外交、對華外交上，還有涉及中國的核心利益問題上，未來日本能不能維持一個相對穩定的態勢，這對於高市來說將是考驗。「否則，高市難以改變短命內閣的命運」。