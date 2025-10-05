高市早苗可望成日相 學者認為仍有機會改善中日關係

高市早苗當選自民黨第29任總裁，有望成為日本首相。學者分析，普遍認為其上任中日關係會受負面影響，但在東亞未發生政治安全問題，且如果中美關係緊張時，高市早苗有機會在兩國關係改善上邁出實質性步伐。

日本自由民主黨總裁（黨主席）選舉昨天在東京都進行投開票，高市早苗在第二輪投票擊敗對手小泉進次郎，當選自民黨總裁。自民黨目前在參、眾議院是第一大黨，並與公明黨組成聯合政府，在野黨整合有困難的情況下，高市早苗有望在10月中旬舉行的國會首相指名選舉被指名為新任首相。

外界關注其若成為日本首相，中日關係如何發展。研究中日關係的中國學者向中央社表示，兩國關係不完全取決於個人，主要取決於兩國根本利益，中日關係不會因為一人的當選發生根本性變化，但個人性格及政治理念多少會有影響。如外界普遍認為高市早苗是繼承安倍政策，性格較保守、強硬，所以一般判斷中日關係可能會受負面影響。

這名要求匿名的學者表示，現在看來中日關係總體上不太好，在政治安全、歷史方面有很多矛盾，但雙方在經濟方面合作密切，因此若東亞不發生嚴重的政治安全問題，兩國關係會較為穩定。

他分析，尤其若是中美關係緊張時，中國會尋求和日本改善關係，高市早苗可能也會謀求兩國關係穩定，雖然她被認為態度保守、強硬，但不意味著中日關係一定變壞，「只要將內政處理得相對較好，她（高市早苗）能左右政策時，說不定會在中日關係的改善方面能邁出實質性步伐」。

高市早苗昨天在當選總裁後的記者會上，被問到是否會參拜靖國神社。她表示，「靖國神社是供奉戰歿英靈的中心設施，也是祈求和平的聖地。至於我將以何種形式進入神社參拜、如何祈求和平，這些都會在適當時機做出適切的判斷」。

她表示，「我認為，這件事情絕不應該被視為外交問題。各國應該能夠互相尊重，對為國捐軀的人表達敬意。我會為了打造這樣的國際環境繼續努力」。

對於高市早苗表示參拜靖國神社不該被視為外交問題，該名學者表示，這段話的言外之意是參拜不參拜靖國神社是內政問題，是自身的問題。此舉是避免回答這個問題。

他認為，高市早苗之後可能會為了表示不屈服於中國壓力，選在其他時間參拜或至少會在靖國神社舉行活動期間，委託他人送上祭品，「如果她在任首相期間公開參拜，當然會嚴重影響中日關係」。

據聯合早報報導，日本東京大學公共政策大學院教授王怡光表示，中日關係可能先出現惡化，再趨於穩定，就像安倍時期一樣，尤其是如果高市早苗在就任初期去參拜靖國神社。不過她最近在競選期間已經收斂言辭，她上任後會如何選擇還有待觀察。